Глава дипломатии ЕС усомнилась, что от замороженных активов РФ «что-то осталось»

11 декабря 2024 в 15:34 Размер текста - 17 +

Кая Каллас заявила, что сомневается в том, что от российских активов что-то осталось Фото: Официальный сайт президента Украины Новоизбранная глава Евродипломатии Кая Каллас усомнилась в том, что от ранее замороженных российских активов странами Западами что-то осталось в настоящий момент. Об этом она заявила журналистам. «Я сомневаюсь, что что-то [от этих активов] осталось», — уточнила Кая Каллас. Ее слова передает Politico. При этом она не уточнила, на что именно могла уйти большая часть денег. До этого она также заявила, что Россия не получит обратно свои активы до тех пор, пока они не будут использованы для окончательного восстановления Украины. Страны Запада на протяжении года активно обсуждали, на что именно пойдут средства от замороженных российских активов. Изначально доходы от активов насчитывались в размере около 260 миллиардов евро. По состоянию на конец сентября в Euroclear (Бельгия) хранится замороженных активов на сумму в 176 млрд евро. Российские активы включают в себя как наличные средства, так и ценные бумаги. На днях правительство Украины одобрило условия 40-летнего займа со странами G7 на сумму до 20 миллиардов долларов, за счет российских активов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новоизбранная глава Евродипломатии Кая Каллас усомнилась в том, что от ранее замороженных российских активов странами Западами что-то осталось в настоящий момент. Об этом она заявила журналистам. «Я сомневаюсь, что что-то [от этих активов] осталось», — уточнила Кая Каллас. Ее слова передает Politico. При этом она не уточнила, на что именно могла уйти большая часть денег. До этого она также заявила, что Россия не получит обратно свои активы до тех пор, пока они не будут использованы для окончательного восстановления Украины. Страны Запада на протяжении года активно обсуждали, на что именно пойдут средства от замороженных российских активов. Изначально доходы от активов насчитывались в размере около 260 миллиардов евро. По состоянию на конец сентября в Euroclear (Бельгия) хранится замороженных активов на сумму в 176 млрд евро. Российские активы включают в себя как наличные средства, так и ценные бумаги. На днях правительство Украины одобрило условия 40-летнего займа со странами G7 на сумму до 20 миллиардов долларов, за счет российских активов.