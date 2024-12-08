Украина обнародовала условия получения 20 млрд долларов за счет активов РФ

Правительство Украины одобрило условия 40-летнего займа на сумму до 20 миллиардов долларов, который будет предоставлен Federal Financing Bank (FFB). Выдачу средств осуществят в рамках согласованной странами G7 инициативы о выделении Украине 50 миллиардов долларов. Эти средства поступят из доходов, полученных от замороженных российских активов, и будут направлены на поддержку экономического укрепления Украины.
«Средства по ссуде предоставляются путем перевода в Фонд финансового посредничества по содействию привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление Украины, основанный Всемирным банком 10 октября 2024 года. В пользу государства», — пишет ТАСС со ссылкой на постановление кабмина Украины.
Дополнительно к основному соглашению, структура финансирования включает заключение нескольких договоров: покупку сертификата между Украиной, FFB и USAID, а также договор гарантии и погашения ссуды. Процентная ставка по займу составляет 1,3% годовых и текущую среднюю ставку по годовым казначейским обязательствам США.
Осенью Евросоюз одобрил решение о предоставлении Украине макрофинансовой поддержки на сумму 35 миллиардов евро. По информации Европейской комиссии, в ЕС находится около 220 миллиардов евро блокированных активов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Россия примет жесткие ответные меры в случае перечисления доходов от российских активов в пользу Украины. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что подобные шаги со стороны иностранных партнеров России являются экспроприацией чужого имущества.
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