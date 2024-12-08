08 декабря 2024

Украина обнародовала условия получения 20 млрд долларов за счет активов РФ

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Займ будет предоставлен в рамках инициативы о выделении Украине 50 миллиардов долларов
Займ будет предоставлен в рамках инициативы о выделении Украине 50 миллиардов долларов Фото:
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Запад отправляет доходы от замороженных активов РФ на Украину

Правительство Украины одобрило условия 40-летнего займа на сумму до 20 миллиардов долларов, который будет предоставлен Federal Financing Bank (FFB). Выдачу средств осуществят в рамках согласованной странами G7 инициативы о выделении Украине 50 миллиардов долларов. Эти средства поступят из доходов, полученных от замороженных российских активов, и будут направлены на поддержку экономического укрепления Украины.

«Средства по ссуде предоставляются путем перевода в Фонд финансового посредничества по содействию привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление Украины, основанный Всемирным банком 10 октября 2024 года. В пользу государства», — пишет ТАСС со ссылкой на постановление кабмина Украины.

Дополнительно к основному соглашению, структура финансирования включает заключение нескольких договоров: покупку сертификата между Украиной, FFB и USAID, а также договор гарантии и погашения ссуды. Процентная ставка по займу составляет 1,3% годовых и текущую среднюю ставку по годовым казначейским обязательствам США.

Осенью Евросоюз одобрил решение о предоставлении Украине макрофинансовой поддержки на  сумму 35 миллиардов евро. По информации Европейской комиссии, в ЕС находится около 220 миллиардов евро блокированных активов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Россия примет жесткие ответные меры в случае перечисления доходов от российских активов в пользу Украины. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что подобные шаги со стороны иностранных партнеров России являются экспроприацией чужого имущества.

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Правительство Украины одобрило условия 40-летнего займа на сумму до 20 миллиардов долларов, который будет предоставлен Federal Financing Bank (FFB). Выдачу средств осуществят в рамках согласованной странами G7 инициативы о выделении Украине 50 миллиардов долларов. Эти средства поступят из доходов, полученных от замороженных российских активов, и будут направлены на поддержку экономического укрепления Украины. «Средства по ссуде предоставляются путем перевода в Фонд финансового посредничества по содействию привлечению ресурсов для инвестирования в укрепление Украины, основанный Всемирным банком 10 октября 2024 года. В пользу государства», — пишет ТАСС со ссылкой на постановление кабмина Украины. Дополнительно к основному соглашению, структура финансирования включает заключение нескольких договоров: покупку сертификата между Украиной, FFB и USAID, а также договор гарантии и погашения ссуды. Процентная ставка по займу составляет 1,3% годовых и текущую среднюю ставку по годовым казначейским обязательствам США. Осенью Евросоюз одобрил решение о предоставлении Украине макрофинансовой поддержки на  сумму 35 миллиардов евро. По информации Европейской комиссии, в ЕС находится около 220 миллиардов евро блокированных активов. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла, что Россия примет жесткие ответные меры в случае перечисления доходов от российских активов в пользу Украины. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что подобные шаги со стороны иностранных партнеров России являются экспроприацией чужого имущества.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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