Как привлечь богатство в Новом 2025 году: советы мастера фэн-шуй

Скоро наступит Новый 2025 год, а это значит, что пора наряжать елку и украшать свои дома. Специалисты обещают, что год Змеи принесет положительные события, связанные в первую очередь с финансовой сферой. Как правильно встретить Новый год, украсить квартиру и усилить финансовые зоны в доме, рассказала специалист по фэн-шуй и лечебному дизайну Ольга Воронова.
Как подготовить дом к Новому году
Перед началом Нового года важно адаптировать жилище под энергетику предстоящего периода, провести генеральную уборку и избавиться от ненужных предметов. Для достижения гармонии и привлечения удачи в новом году необходимо правильно использовать энергетический потенциал каждого сектора дома. по словам эксперта Ольги Вороновой, следует особое внимание уделить организации пространства и избегать хаоса в документах и личных вещах.
«Важно освободить проходы в коридорах и других проходах. Это нужно для прохождения денежной энергии в доме. Считается, если человек может свободно пройти по коридору, не задевая углов, то и энергия движется свободно», — сообщила эксперт.
Постарайтесь внести изменения в свой дом до наступления нового года Деревянной Змеи, а именно — до 4 февраля 2025 года.
Как найти финансовую зону в квартире и как ее усилить
Чтобы привлечь богатство в дом в 2025 году, в новогоднюю ночь нужно обратить особое внимание на северную и юго-восточную часть квартиры. Выделить денежный сектор можно как в общем плане дома или квартиры, так и в отдельной комнате.
По словам эксперта, юго-восточное направление в квартире управляет финансами, поэтому важно усилить влияние на ваше благосостояние не только с помощью определенного цвета, но и с помощью ламп или светильников. «Усиливать зоны финансов можно, разместив предметы, желтых, золотистых цветов. Если украсить эту часть квартиры не удалось, то можно поставить лампу или светильник», — рассказала Ольга Воронова.
Каким цветом украсить дом для привлечения финансов
Кроме зеленого цвета, который является традиционным для символа года, Змея предпочитает золотой и белый цвета. Эти благородные и спокойные оттенки могут быть использованы в декоре, создавая королевскую атмосферу, которую любит Змея. Например, новый ковер или шторы изумрудно-зеленого или цвета морской волны могут прекрасно дополнить новогодний интерьер.
По словам специалиста по фэн-шуй Ольги Вороновой, больше блестящих и желто-золотистых украшений для финансового благополучия разместить на севере и юго-восточной части квартиры.
«Праздничная композиция обязательно нужна. Нужно повесить большие блестящие украшения в юго-восточной части дома или на севере. Лучше, чтобы преобладали желтый, золотистый и красный цвета. Они усиливают энергию денег», — заявила эксперт. По ее словам, на столе также не должно быть ярких предметов. К примеру, салфетки и посуда должны быть бежевыми, белыми.
Где поставить елку
Елку лучше ставить в центре дома. Ольга Воронова уточнила, что ель должна находиться рядом с праздничным столом. Если вы устанавливаете ель в квартире, то она должна находиться рядом с праздничным столом и желательно с восточной стороны. Согласно учению фэн-шуй эта зона отвечает за гармонию в отношениях. Украсить ель лучше старыми игрушками, которые достались от бабушки или родителей. Если в доме есть детская комната, то в ней тоже можно поставить небольшую елку, но на западной стороне комнаты.
Деревянный декор и посуда
В преддверии Нового года астрологи рекомендуют украшать дом в соответствии с символом года — Змеей. Особое внимание следует уделить декоративным элементам из дерева и бумаги, таким как елочные игрушки, гирлянды и фонарики. По мнению эксперта, такие украшения привлекут удачу в дом.
Для увеличения энергии денег в новогоднюю ночь важно усилить влияние дерева. Поэтому специалист по фэн-шуй советует использовать в это время деревянную посуду, ставить цветы в горшках на видное место.
«Это касается и посуды, то есть на столе должны быть деревянные тарелки или салатницы. Кроме того, в центре комнаты желательно поставить растение. Это может быть любой цветок, например, фикус. Так как в новогоднюю ночь, скорее всего, в центре комнаты будет стоять праздничный стол, то растение можно поставить в центр стола», — сказала Ольга Воронова.
Что категорически нельзя держать дома в Новый год 2025
Встречая Новый год Змеи лучше убрать с видимых мест металлические и острые предметы. Также категорически запрещено использовать в декоре и одежде темные цвета, сообщила Воронова.
Фэн-шуй и летящая звезда богатства
Учитывая стандартные правила фэн-шуй для привлечении богатства, не стоит забывать о ежегодно меняющих свое положение Летящих звездах. Влияние благоприятных звезд нужно усилить, а неблагоприятных — снизить.
Согласно прогнозу космических энергий, в уходящем году вступил в силу новый, 9-й период временного цикла, поэтому в ближайшие 20 лет наиболее сильной энергией удачи, богатства и процветания будет являться звезда 9. Это самая сильная и удачная звезда.
В 2025 году она прилетает на восток — в сектор семьи — и притягивает благоприятные возможности, процветание. Для того, чтобы получить максимальный эффект от нее, нужно поставить на востоке 9 зеленых сечей, пагоду с 9 ярусами, 9 птиц, приносящих добрые вести или 9 лошадей, приносящих новые возможности.
Звезда краха и банкротства: как избежать ее влияния
В 2025 году звезда краха и банкротства прилетает в северо-восточный сектор мудрости и знаний. Она приносит только неприятности и проблемы. Особенно остро этот период могут переживать рожденные в год Быка и Тигра. Важно продумывать каждый шаг, смотреть под ноги, водить осторожно машину. Пятерка ставит под угрозу тех людей, у которых в северо-восточном секторе находится дверь или спальня.
Для того, чтобы усмирить звезду 5, следует в северо-восточном секторе добавить элемент металла, к примеру, металлическую линейку с шестью монетами или металлическую пагоду в пятью элементами. Также можно поставить металлическую миску, наполненную на две трети крупной солью и положить шесть монет, если ваша входная дверь находится на северо-востоке.
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