Служба судебных приставов начала взыскивать долг бывшего первого заместителя губернатора Челябинской области Андрея Косилова размером в 110 млн рублей. Как следует из данных базы службы, подано заявление об обращении взыскания на имущество должника.
«Исполнительный лист на Косилова Андрея Николаевича. Оплатить 110,474 млн рублей», — отмечено на сайте службы.
До июля 2022 года Косилов возглавлял «Равис»в статусе президента агрохолдинга. Задолженность возникла в тот период. Арбитраж признал убытками недополученную выгоду при реализации жмыха рапса и подсолнечника. Как следует из судебного процесса, продукция продавалась в 17-20 раз дешевле рыночной стоимости. Получателем товара выступал совхоз «Береговой» в Каслинском районе, ранее принадлежавший семье Косиловых.
В сентябре Косилов пытался опротестовать в апелляционной инстанции решение нижестоящих судов. В ноябре вынесено определение с отказом в этих требованиях.
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