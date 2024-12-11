Приставы взыскивают долг челябинского экс-замгубернатора Косилова за жмых. Скрин

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К Андрею Косилову приставы пришли с исполнительным листом
К Андрею Косилову приставы пришли с исполнительным листом Фото:

Служба судебных приставов начала взыскивать долг бывшего первого заместителя губернатора Челябинской области Андрея Косилова размером в 110 млн рублей. Как следует из данных базы службы, подано заявление об обращении взыскания на имущество должника.

«Исполнительный лист на Косилова Андрея Николаевича. Оплатить 110,474 млн рублей», — отмечено на сайте службы.

До июля 2022 года Косилов возглавлял «Равис»в статусе президента агрохолдинга. Задолженность возникла в тот период. Арбитраж признал убытками недополученную выгоду при реализации жмыха рапса и подсолнечника. Как следует из судебного процесса, продукция продавалась в 17-20 раз дешевле рыночной стоимости. Получателем товара выступал совхоз «Береговой» в Каслинском районе, ранее принадлежавший семье Косиловых.

В сентябре Косилов пытался опротестовать в апелляционной инстанции решение нижестоящих судов. В ноябре вынесено определение с отказом в этих требованиях.

Приставы предъявили счет Андрею Косилову
Приставы предъявили счет Андрею Косилову
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Служба судебных приставов начала взыскивать долг бывшего первого заместителя губернатора Челябинской области Андрея Косилова размером в 110 млн рублей. Как следует из данных базы службы, подано заявление об обращении взыскания на имущество должника. «Исполнительный лист на Косилова Андрея Николаевича. Оплатить 110,474 млн рублей», — отмечено на сайте службы. До июля 2022 года Косилов возглавлял «Равис»в статусе президента агрохолдинга. Задолженность возникла в тот период. Арбитраж признал убытками недополученную выгоду при реализации жмыха рапса и подсолнечника. Как следует из судебного процесса, продукция продавалась в 17-20 раз дешевле рыночной стоимости. Получателем товара выступал совхоз «Береговой» в Каслинском районе, ранее принадлежавший семье Косиловых. В сентябре Косилов пытался опротестовать в апелляционной инстанции решение нижестоящих судов. В ноябре вынесено определение с отказом в этих требованиях.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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