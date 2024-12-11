Экс-главред «Новой газеты» Муратов* сбежал из России

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Муратов уехал за границу после допроса в СК
Муратов уехал за границу после допроса в СК Фото:

Бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан Минюстом РФ иноагентом), покинул Россию после того, как был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу своего экс-заместителя Кирилла Мартынова (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщили в правоохранительных органах.

«Следственный комитет допросил Муратова в качестве свидетеля по делу в минувшую пятницу. После этого он уехал за границу», — заявили ТАСС в силовых структурах.

Кирилл Мартынов, по отношению к которому возбуждено уголовное дело, обвиняется в организации деятельности нежелательной организации в РФ. В частности, речь идет о его работе в издании «Новая газета. Европа» и участии в проекте «Свободный университет», которые признаны нежелательными на территории России. По решению суда, он был заочно арестован и объявлен в международный розыск.

В мае Новгородский облсуд приговорил к девяти годам колонии жену Мартынова, обвиняемую в покушении на убийство дочери 17 лет назад. Сейчас она находится на свободе после замены срока на условный.

*Дмитрий Муратов внесен Минюстом России в реестр иноагентов

**Кирилл Мартынов внесен Минюстом России в реестр иноагентов

***»Новая Газета — Европа» признана нежелательной организацией в России.

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Бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан Минюстом РФ иноагентом), покинул Россию после того, как был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу своего экс-заместителя Кирилла Мартынова (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщили в правоохранительных органах. «Следственный комитет допросил Муратова в качестве свидетеля по делу в минувшую пятницу. После этого он уехал за границу», — заявили ТАСС в силовых структурах. Кирилл Мартынов, по отношению к которому возбуждено уголовное дело, обвиняется в организации деятельности нежелательной организации в РФ. В частности, речь идет о его работе в издании «Новая газета. Европа» и участии в проекте «Свободный университет», которые признаны нежелательными на территории России. По решению суда, он был заочно арестован и объявлен в международный розыск. В мае Новгородский облсуд приговорил к девяти годам колонии жену Мартынова, обвиняемую в покушении на убийство дочери 17 лет назад. Сейчас она находится на свободе после замены срока на условный. *Дмитрий Муратов внесен Минюстом России в реестр иноагентов **Кирилл Мартынов внесен Минюстом России в реестр иноагентов ***»Новая Газета — Европа» признана нежелательной организацией в России.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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