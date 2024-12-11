Экс-главред «Новой газеты» Муратов* сбежал из России

Бывший главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (признан Минюстом РФ иноагентом), покинул Россию после того, как был допрошен в качестве свидетеля по уголовному делу своего экс-заместителя Кирилла Мартынова (признан в РФ иноагентом). Об этом сообщили в правоохранительных органах.
«Следственный комитет допросил Муратова в качестве свидетеля по делу в минувшую пятницу. После этого он уехал за границу», — заявили ТАСС в силовых структурах.
Кирилл Мартынов, по отношению к которому возбуждено уголовное дело, обвиняется в организации деятельности нежелательной организации в РФ. В частности, речь идет о его работе в издании «Новая газета. Европа» и участии в проекте «Свободный университет», которые признаны нежелательными на территории России. По решению суда, он был заочно арестован и объявлен в международный розыск.
В мае Новгородский облсуд приговорил к девяти годам колонии жену Мартынова, обвиняемую в покушении на убийство дочери 17 лет назад. Сейчас она находится на свободе после замены срока на условный.
*Дмитрий Муратов внесен Минюстом России в реестр иноагентов
**Кирилл Мартынов внесен Минюстом России в реестр иноагентов
***»Новая Газета — Европа» признана нежелательной организацией в России.
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