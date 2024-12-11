В фирме пермского миллиардера Репина сменился топ-менеджер

В пермском холдинге «Сатурн-Р», владельцем которого является миллиардер Александр Репин, сменился директор. Новым топ-менеджером компании стал бизнесмен Алексей Казанцев. Ранее предприятие возглавлял юрист и экс-сотрудник администрации Перми Евгений Филимонов.
«ООО „Сатурн-Р“, деятельность — строительство жилых и нежилых зданий. Директором с конца ноября 2024 года является Казанцев Алексей Анатольевич. Сменил на этой должности Евгения Филимонова, руководившего компанией с 2021 года», — сообщается в сервисе контрагентов СБИС. Алексей Казанцев является индивидуальным предпринимателем и учредителем двух фирм. Они занимаются управлением недвижимостью и торговлей продуктами питания.
Холдинг «Сатурн-Р», принадлежащий миллиардеру Александру Репину, ранее являлся одним из крупнейших застройщиков Пермского края. URA.RU рассказывало, что в последние годы «Сатурн-Р» фактически свернул строительный бизнес на фоне пандемии и конфликта с региональными властями.
По заключенному с правительством края договору «Сатурн-Р» обязался построить и передать Перми школу в микрорайоне Красные Казармы у ЖК «Арсенал», а взамен компании миллиардера должны были разрешить повысить этажность жилого комплекса. Однако власти позже отказались от своего решения. Учебное заведение в результате было передано мэрии лишь после судебных разбирательств.
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