12 марта 2024

Холдинг пермского миллиардера увеличил прибыль

Пермский холдинг «Сатурн-Р» миллиардера Репина получил более 170 млн прибыли
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт Взятка, деньги. Тюмень, зарплата, микрокредитование, кредит, оплата, микрокредиты, пять тысяч, денежные купюры, заработная плата, денежный вопрос, денежные займы, займы, продажа, деньги, кредитование, взятка, микрокредит, денежный перевод, бумажные деньги
Предприятие улучшило финансовые показатели Фото:

Пермский многопрофильный холдинг «Сатурн-Р», владельцем которого является миллиардер Александр Репин, по итогам 2023 года зафиксировал рост прибыли. Она составила более 170 млн рублей.

«ООО „Сатурн-Р“, отчет о финансовых результатах за 2023 год. Чистая прибыль — 172,8 млн рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее прибыль предприятия составляла 161,5 млн рублей.

ООО «Сатурн-Р», принадлежащее бизнесмену Александру Репину, ранее являлось одним из крупнейших застройщиков Пермского края. URA.RU рассказывало, что за последние три года холдинг фактически свернул бизнес на фоне пандемии и конфликта с региональными властями.

Сейчас компания возвращается на строительный рынок. Холдинг возвел шестиэтажный клубный дом в Индустриальном районе Перми, а также приобрел земельный участок в Пермском муниципальном округе площадью в 4 гектара. Эту землю «Сатурн-Р» планирует использовать под жилую застройку.

Главные новости Перми и края уже в вашем телефоне — Telegram-канал «Большая Пермь». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Главные новости России и мира - коротко в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Пермский многопрофильный холдинг «Сатурн-Р», владельцем которого является миллиардер Александр Репин, по итогам 2023 года зафиксировал рост прибыли. Она составила более 170 млн рублей. «ООО „Сатурн-Р“, отчет о финансовых результатах за 2023 год. Чистая прибыль — 172,8 млн рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее прибыль предприятия составляла 161,5 млн рублей. ООО «Сатурн-Р», принадлежащее бизнесмену Александру Репину, ранее являлось одним из крупнейших застройщиков Пермского края. URA.RU рассказывало, что за последние три года холдинг фактически свернул бизнес на фоне пандемии и конфликта с региональными властями. Сейчас компания возвращается на строительный рынок. Холдинг возвел шестиэтажный клубный дом в Индустриальном районе Перми, а также приобрел земельный участок в Пермском муниципальном округе площадью в 4 гектара. Эту землю «Сатурн-Р» планирует использовать под жилую застройку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...