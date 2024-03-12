Экономика Бизнес Холдинг пермского миллиардера увеличил прибыль Пермский холдинг «Сатурн-Р» миллиардера Репина получил более 170 млн прибыли 13 марта 2024 в 11:53 Размер текста - 17 + Предприятие улучшило финансовые показатели Фото: Денис Моргунов © URA.RU Пермский многопрофильный холдинг «Сатурн-Р», владельцем которого является миллиардер Александр Репин, по итогам 2023 года зафиксировал рост прибыли. Она составила более 170 млн рублей. «ООО „Сатурн-Р“, отчет о финансовых результатах за 2023 год. Чистая прибыль — 172,8 млн рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее прибыль предприятия составляла 161,5 млн рублей. ООО «Сатурн-Р», принадлежащее бизнесмену Александру Репину, ранее являлось одним из крупнейших застройщиков Пермского края. URA.RU рассказывало, что за последние три года холдинг фактически свернул бизнес на фоне пандемии и конфликта с региональными властями. Сейчас компания возвращается на строительный рынок. Холдинг возвел шестиэтажный клубный дом в Индустриальном районе Перми, а также приобрел земельный участок в Пермском муниципальном округе площадью в 4 гектара. Эту землю «Сатурн-Р» планирует использовать под жилую застройку. Пермский многопрофильный холдинг «Сатурн-Р», владельцем которого является миллиардер Александр Репин, по итогам 2023 года зафиксировал рост прибыли. Она составила более 170 млн рублей. «ООО „Сатурн-Р“, отчет о финансовых результатах за 2023 год. Чистая прибыль — 172,8 млн рублей», — сообщается в СБИС. Годом ранее прибыль предприятия составляла 161,5 млн рублей. ООО «Сатурн-Р», принадлежащее бизнесмену Александру Репину, ранее являлось одним из крупнейших застройщиков Пермского края. URA.RU рассказывало, что за последние три года холдинг фактически свернул бизнес на фоне пандемии и конфликта с региональными властями. Сейчас компания возвращается на строительный рынок. Холдинг возвел шестиэтажный клубный дом в Индустриальном районе Перми, а также приобрел земельный участок в Пермском муниципальном округе площадью в 4 гектара. Эту землю «Сатурн-Р» планирует использовать под жилую застройку. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям