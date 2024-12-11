Правительство выделит миллиарды на программы автокредитования

Мишустин: на программы автокредитования будет выделено 18 млрд рублей
© Служба новостей «URA.RU»
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Мишустин заявил, что финансовая поддержка поможет автокомпания снизить авансовый платеж при лизинге техники
Мишустин заявил, что финансовая поддержка поможет автокомпания снизить авансовый платеж при лизинге техники Фото:

Правительство России выделит свыше 18 миллиардов рублей на программы льготного автокредитования и лизинга, что поможет поддержать производителей и покупателей отечественных автомобилей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин

«На реализацию льготных программ автокредитования и лизинга будет дополнительно выделено свыше 18 млрд рубле», — заявил Мишустин. Его слова приводит telegram-канал правительства. Он добавил, что всего будет выделено 45 миллиардов рублей на реализацию всех программ по данному направлению.

Кроме того, по его слова, скидки до 25% на отечественные автомобили смогут получить люди с ограничениями по здоровью, медработники, учителя и участники СВО. При покупке электромобиля скидка составит 35%. Благодаря господдержке компании смогут снизить авансовый платеж при лизинге на широкий спектр техники  — от седельных тягачей до беспилотников. Мишустин также отметил, что такое финансирование поддержит производство и обновит автопарк страны.

Ранее гендиректор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев заявил, что в 2025 году стоимость автомобилей увеличится в среднем на 25%. По его словам, этому способствует повышение утильсбора, изменение курса доллара и рост ключевой ставки, передает «Национальная служба новостей».

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Правительство России выделит свыше 18 миллиардов рублей на программы льготного автокредитования и лизинга, что поможет поддержать производителей и покупателей отечественных автомобилей. Об этом сообщил премьер-министр Михаил Мишустин.  «На реализацию льготных программ автокредитования и лизинга будет дополнительно выделено свыше 18 млрд рубле», — заявил Мишустин. Его слова приводит telegram-канал правительства. Он добавил, что всего будет выделено 45 миллиардов рублей на реализацию всех программ по данному направлению. Кроме того, по его слова, скидки до 25% на отечественные автомобили смогут получить люди с ограничениями по здоровью, медработники, учителя и участники СВО. При покупке электромобиля скидка составит 35%. Благодаря господдержке компании смогут снизить авансовый платеж при лизинге на широкий спектр техники  — от седельных тягачей до беспилотников. Мишустин также отметил, что такое финансирование поддержит производство и обновит автопарк страны. Ранее гендиректор компании «Мой Автопрокат» Дмитрий Матвеев заявил, что в 2025 году стоимость автомобилей увеличится в среднем на 25%. По его словам, этому способствует повышение утильсбора, изменение курса доллара и рост ключевой ставки, передает «Национальная служба новостей».
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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