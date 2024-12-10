Что известно о новом директоре деппрома ХМАО Гамузове

Виктор Гамузов был назначен на должность главы департамента промышленности ХМАО. URA.RU собрало подробности его биографии и карьеры.
Биография
Гамузов родился в Ленинградской области в октябре 1978 года. В 2001 году он окончил Тюменский государственный университет по специальности «Юриспруденция». Сразу после получения диплома он перебрался в Урай и устроился в «Урайнефтегаз». После этого стал юрисконсультом Урайского управления технологического транспорта. В 2012 году прошел переподготовку в РАНХиГС по программе «Школа кадрового менеджмента», после чего началась его политическая карьера.
Политическая карьера
До этого чиновник возглавлял тюменский департамент экономики, однако после назначения Руслана Кухарука на пост губернатора ХМАО, получил предложение возглавить промышленный блок в Югре. На согласование его кандидатуры в федеральном ведомстве ушло три месяца.
В начале своей политической карьеры — в 2011 году — Гамузов работал первым вице-мэром и какое-то время исполнял обязанности главы Урая. С 2021 года работал заместителем директора департамента имущественных отношений Тюмени, с осени 2023 года занимал должность директора департамента экономики и стратегического развития Тюмени. Общий стаж Гамузова на госслужбе составляет порядка 16 лет.
Личная жизнь
Гамузов официально состоит в браке, его супруга — Ольга Гамузова — работает консультантом по правовым вопросам в Центре информационных технологий Тюменской области. По словам источника агентства, она также должна была переехать в Ханты-Мансийск, вслед за мужем.
Ранее URA.RU писало, что Кухарук подписал распоряжение о назначении Гамузова. На этой должности он сменил Кирилла Зайцева, который ушел в отставку в сентябре.
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