Жене экс-главы депэконома Тюмени прочат переезд в ХМАО вслед за мужем. Инсайд

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Супруге экс-главы депэкономики Тюмени Гамузова Ольге прочат релокацию в Югру
Супруге экс-главы депэкономики Тюмени Гамузова Ольге прочат релокацию в Югру Фото:

Жене экс-главы департамента экономики и стратегического развития Тюмени Виктора Гамузова прочат переезд в ХМАО вслед за мужем. Ольга Гамузова пока работает консультантом по правовым вопросам в Центре информационных технологий Тюменской области, но источники URA.RU отмечают, что она собирается вместе с супругом переехать в Ханты-Мансийск, где сможет продолжить чиновничью карьеру.

«Вероятно, Гамузова переедет вслед за супругом из Тюмени в Ханты-Мансийск. После его отставки с поста первого вице-мэра Урая она последовала за супругом в Тюмень», — отмечает инсайдер.

Гамузова уже работала вместе с мужем в администрации Урая. Местная оппозиция в то время пыталась их обвинить в конфликте интересов. Гамузов тогда являлся первым вице-мэром, а его жена заместителем председателя комитета по финансам.

В пресс-службу областного правительства направлен запрос. Ответ ожидается.

Ранее URA.RU писало, что глава депэконома Тюмени Гамузов покинул пост. Ему прочат переезд в Югру и пост в окружном правительстве.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Жене экс-главы департамента экономики и стратегического развития Тюмени Виктора Гамузова прочат переезд в ХМАО вслед за мужем. Ольга Гамузова пока работает консультантом по правовым вопросам в Центре информационных технологий Тюменской области, но источники URA.RU отмечают, что она собирается вместе с супругом переехать в Ханты-Мансийск, где сможет продолжить чиновничью карьеру. «Вероятно, Гамузова переедет вслед за супругом из Тюмени в Ханты-Мансийск. После его отставки с поста первого вице-мэра Урая она последовала за супругом в Тюмень», — отмечает инсайдер. Гамузова уже работала вместе с мужем в администрации Урая. Местная оппозиция в то время пыталась их обвинить в конфликте интересов. Гамузов тогда являлся первым вице-мэром, а его жена заместителем председателя комитета по финансам. В пресс-службу областного правительства направлен запрос. Ответ ожидается. Ранее URA.RU писало, что глава депэконома Тюмени Гамузов покинул пост. Ему прочат переезд в Югру и пост в окружном правительстве.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...