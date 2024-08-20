Жене экс-главы департамента экономики и стратегического развития Тюмени Виктора Гамузова прочат переезд в ХМАО вслед за мужем. Ольга Гамузова пока работает консультантом по правовым вопросам в Центре информационных технологий Тюменской области, но источники URA.RU отмечают, что она собирается вместе с супругом переехать в Ханты-Мансийск, где сможет продолжить чиновничью карьеру.
«Вероятно, Гамузова переедет вслед за супругом из Тюмени в Ханты-Мансийск. После его отставки с поста первого вице-мэра Урая она последовала за супругом в Тюмень», — отмечает инсайдер.
Гамузова уже работала вместе с мужем в администрации Урая. Местная оппозиция в то время пыталась их обвинить в конфликте интересов. Гамузов тогда являлся первым вице-мэром, а его жена заместителем председателя комитета по финансам.
В пресс-службу областного правительства направлен запрос. Ответ ожидается.
Ранее URA.RU писало, что глава депэконома Тюмени Гамузов покинул пост. Ему прочат переезд в Югру и пост в окружном правительстве.
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