«Ранее проходил службу в ДНР»: прокурором района Челябинска стал курганец. Фото

Прокуратуру Металлургического района Челябинска возглавил Евгений Баев
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Евгений Баев больше года проработал в ДНР
Евгений Баев больше года проработал в ДНР Фото:
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Перестановки в силовых ведомствах

Новым прокурором Металлургического района Челябинска стал Евгений Баев. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ранее он работал в Кургане и ДНР.

«Прокурор области Игорь Донгаузер представил коллективу и руководителям органов власти прокурора Металлургического района Челябинска. Им назначен старший советник юстиции Евгений Баев», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.

Баев служит в органах прокуратуры более 19 лет. Карьеру начинал в Курганской области: был следователем, помощником Шадринского межрайонного прокурора, заместителем прокурора Целинного района, заместителем прокурора Куртамышского района. С августа 2023 года проходил службу в должности прокурора Старобешевского района Донецкой Народной Республики.

Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер (в центре) представил нового руководителя районного ведомства
Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер (в центре) представил нового руководителя районного ведомства
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Новым прокурором Металлургического района Челябинска стал Евгений Баев. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ранее он работал в Кургане и ДНР. «Прокурор области Игорь Донгаузер представил коллективу и руководителям органов власти прокурора Металлургического района Челябинска. Им назначен старший советник юстиции Евгений Баев», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. Баев служит в органах прокуратуры более 19 лет. Карьеру начинал в Курганской области: был следователем, помощником Шадринского межрайонного прокурора, заместителем прокурора Целинного района, заместителем прокурора Куртамышского района. С августа 2023 года проходил службу в должности прокурора Старобешевского района Донецкой Народной Республики.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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