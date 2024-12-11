«Ранее проходил службу в ДНР»: прокурором района Челябинска стал курганец. Фото

Прокуратуру Металлургического района Челябинска возглавил Евгений Баев

11 декабря 2024 в 20:11 Размер текста - 17 +

Евгений Баев больше года проработал в ДНР Фото: Пресс-служба прокуратуры Челябинской области новость из сюжета Перестановки в силовых ведомствах Новым прокурором Металлургического района Челябинска стал Евгений Баев. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ранее он работал в Кургане и ДНР. «Прокурор области Игорь Донгаузер представил коллективу и руководителям органов власти прокурора Металлургического района Челябинска. Им назначен старший советник юстиции Евгений Баев», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. Баев служит в органах прокуратуры более 19 лет. Карьеру начинал в Курганской области: был следователем, помощником Шадринского межрайонного прокурора, заместителем прокурора Целинного района, заместителем прокурора Куртамышского района. С августа 2023 года проходил службу в должности прокурора Старобешевского района Донецкой Народной Республики. Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер (в центре) представил нового руководителя районного ведомства Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новым прокурором Металлургического района Челябинска стал Евгений Баев. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ранее он работал в Кургане и ДНР. «Прокурор области Игорь Донгаузер представил коллективу и руководителям органов власти прокурора Металлургического района Челябинска. Им назначен старший советник юстиции Евгений Баев», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. Баев служит в органах прокуратуры более 19 лет. Карьеру начинал в Курганской области: был следователем, помощником Шадринского межрайонного прокурора, заместителем прокурора Целинного района, заместителем прокурора Куртамышского района. С августа 2023 года проходил службу в должности прокурора Старобешевского района Донецкой Народной Республики.