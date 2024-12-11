Новым прокурором Металлургического района Челябинска стал Евгений Баев. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ранее он работал в Кургане и ДНР.
«Прокурор области Игорь Донгаузер представил коллективу и руководителям органов власти прокурора Металлургического района Челябинска. Им назначен старший советник юстиции Евгений Баев», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области.
Баев служит в органах прокуратуры более 19 лет. Карьеру начинал в Курганской области: был следователем, помощником Шадринского межрайонного прокурора, заместителем прокурора Целинного района, заместителем прокурора Куртамышского района. С августа 2023 года проходил службу в должности прокурора Старобешевского района Донецкой Народной Республики.
Прокурор Челябинской области Игорь Донгаузер (в центре) представил нового руководителя районного ведомства
Фото: пресс-служба прокуратуры Челябинской области
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
Новым прокурором Металлургического района Челябинска стал Евгений Баев. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, ранее он работал в Кургане и ДНР. «Прокурор области Игорь Донгаузер представил коллективу и руководителям органов власти прокурора Металлургического района Челябинска. Им назначен старший советник юстиции Евгений Баев», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры области. Баев служит в органах прокуратуры более 19 лет. Карьеру начинал в Курганской области: был следователем, помощником Шадринского межрайонного прокурора, заместителем прокурора Целинного района, заместителем прокурора Куртамышского района. С августа 2023 года проходил службу в должности прокурора Старобешевского района Донецкой Народной Республики.