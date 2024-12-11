11 декабря 2024

Forbes: инфляция в России превысила прогнозы ЦБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Инфляция в ноябре ускорилась почти в два раза
Инфляция в ноябре ускорилась почти в два раза Фото:

Уровень инфляции в России с начала года составил 8,76%, превысив прогноз Банка России в 8,5%. Об этом сообщает Forbes.

«Годовая инфляция в России составила 8,76%, превысив октябрьский прогноз ЦБ в 8-8,5%. В месячном выражении инфляция в ноябре ускорилась — до 1,43% против 0,75% в октябре», — следует из данных Росстата, на которые ссылается Forbes.

По данным Минэкономразвития, в годовом выражении цены на продовольственные товары выросли на 9,85% против 9,03% в октябре. Так, в ноябре цены на плодоовощную продукцию выросли на 10,35% в месячном выражении.

Сильнее всего с начала года цены выросли на овощи борщевого набора: картофель (+85,32%), репчатый лук (+43,55%), белокочанная капуста (+36,34%), свекла (+29,03%), а также на сливочное масло (+33,68%). За неделю с 3 по 9 декабря сильнее всего подорожали огурцы и помидоры (+8,47% и +5,47% соответственно).

Ранее в ЦБ допустили повышение ключевой ставки на заседании в декабре в случае выхода инфляции за пределы прогноза в 8,5%. В настоящий момент ключевая ставка составляет 21%. В ЦБ РФ считают, что текущее значение оказывает достаточное воздействие на рубль. Ключевая ставка в России продолжит расти и в ближайшие месяцы может достичь 23-25%. На этом уровне она позволит охладить спрос и снизить инфляцию — с середины весны рост цен начнет заметно замедляться. Такой прогноз дал в интервью URA.RU главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал», бывший советник министра экономического развития России Евгений Надоршин.

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Уровень инфляции в России с начала года составил 8,76%, превысив прогноз Банка России в 8,5%. Об этом сообщает Forbes. «Годовая инфляция в России составила 8,76%, превысив октябрьский прогноз ЦБ в 8-8,5%. В месячном выражении инфляция в ноябре ускорилась — до 1,43% против 0,75% в октябре», — следует из данных Росстата, на которые ссылается Forbes. По данным Минэкономразвития, в годовом выражении цены на продовольственные товары выросли на 9,85% против 9,03% в октябре. Так, в ноябре цены на плодоовощную продукцию выросли на 10,35% в месячном выражении. Сильнее всего с начала года цены выросли на овощи борщевого набора: картофель (+85,32%), репчатый лук (+43,55%), белокочанная капуста (+36,34%), свекла (+29,03%), а также на сливочное масло (+33,68%). За неделю с 3 по 9 декабря сильнее всего подорожали огурцы и помидоры (+8,47% и +5,47% соответственно). Ранее в ЦБ допустили повышение ключевой ставки на заседании в декабре в случае выхода инфляции за пределы прогноза в 8,5%. В настоящий момент ключевая ставка составляет 21%. В ЦБ РФ считают, что текущее значение оказывает достаточное воздействие на рубль. Ключевая ставка в России продолжит расти и в ближайшие месяцы может достичь 23-25%. На этом уровне она позволит охладить спрос и снизить инфляцию — с середины весны рост цен начнет заметно замедляться. Такой прогноз дал в интервью URA.RU главный экономист консалтинговой компании «ПФ-Капитал», бывший советник министра экономического развития России Евгений Надоршин.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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