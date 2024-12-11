Умерла народная артистка Раиса Максимова: ее жизнь и творчество

Народная артистка России Раиса Максимова умерла на 95-м году жизни. Известная актриса театра и кино, работала в последнее время в Московском Художественном театре имени Чехова. Одной из ее последних значимых работ на сцене стала роль матери Маргариты в спектакле «Звезда вашего периода». Подробнее о жизни и творчестве Максимовой — в материале URA.RU.
Смерть народной артистки
Народная артистка РСФСР Раиса Викторовна Максимова скончалась на 95-м году жизни, как сообщили источники РЕН ТВ. Информация была опубликована в официальном telegram-канале медиа. Раиса Максимова известна своей работой в театре и кино, а последними годами своей жизни она проработала в Московском Художественном театре имени Чехова. Одной из её последних значимых ролей стала роль матери Маргариты в спектакле «Звезда вашего периода».
Биография
Раиса Викторовна Максимова родилась 2 ноября 1929 года в Саратове. Она начала свою карьеру в возрасте 17 лет в Театре драмы имени Карла Маркса. В 1946 году окончила Саратовское театральное училище и начала работать в Саратовском ТЮЗе. В 1956 году Раиса завершила обучение в Школе-студии МХАТ, где её однокурсниками были такие известные актёры как Олег Басилашвили и Татьяна Доронина. После окончания учёбы она была принята в труппу МХАТа. В 1987 году, после разделения театра на два коллектива, перешла в МХТ имени Чехова.
Карьера в кино
Раиса Максимова дебютировала в кинематографе в 1958 году, сыграв роль Аглаи Епанчиной в фильме «Идиот», поставленном Иваном Пырьевым по роману Федора Достоевского. Этот фильм стал значимым событием в советском кинематографе и принёс актрисе широкую известность. Помимо этой роли, Раиса снималась в нескольких кинопроектах, большую часть которых составляли фильмы-спектакли.
Карьера в театре
Раиса Максимова начала свою театральную карьеру в Саратовском ТЮЗе, где она играла до 1952 года. В её репертуар входили такие спектакли как «Не все коту масленица» А. Н. Островского и «Ромео и Джульетта» У. Шекспира. После окончания Школы-студии МХАТ она была принята в труппу МХАТ, где дебютировала в спектакле «Безымянная звезда». В 1980-х годах она занимала пост заведующей режиссёрским управлением МХАТа, а после разделения театра перешла в МХТ имени Чехова, продолжая свою актёрскую деятельность до последних дней.
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