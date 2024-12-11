МИД РФ: Москва способна ответить на изъятие своих активов

12 декабря 2024 в 01:31 Размер текста - 17 +

В МИД РФ заявили об ответных мерах в отношении западных активов Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Москва имеет инструменты для изъятия западных активов, находящихся на ее территории, в ответ на предоставление Украине кредита с использованием доходов от замороженных активов РФ. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России. «Никакие схемы, приправленные лицемерием и двойными стандартами, не останутся без реакции. Россия располагает возможностями для осуществления ответных мер в отношении западных активов, которые находятся под ее юрисдикцией», — приводят РИА Новости заявление МИД РФ. Новоизбранная глава Евродипломатии Кая Каллас ранее усомнилась в том, что от ранее замороженных российских активов странами Западами что-то осталось в настоящий момент. При этом она не уточнила, на что именно могла уйти большая часть денег. До этого она также заявила, что Россия не получит обратно свои активы до тех пор, пока они не будут использованы для окончательного восстановления Украины. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Москва имеет инструменты для изъятия западных активов, находящихся на ее территории, в ответ на предоставление Украине кредита с использованием доходов от замороженных активов РФ. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России. «Никакие схемы, приправленные лицемерием и двойными стандартами, не останутся без реакции. Россия располагает возможностями для осуществления ответных мер в отношении западных активов, которые находятся под ее юрисдикцией», — приводят РИА Новости заявление МИД РФ. Новоизбранная глава Евродипломатии Кая Каллас ранее усомнилась в том, что от ранее замороженных российских активов странами Западами что-то осталось в настоящий момент. При этом она не уточнила, на что именно могла уйти большая часть денег. До этого она также заявила, что Россия не получит обратно свои активы до тех пор, пока они не будут использованы для окончательного восстановления Украины.