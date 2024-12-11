11 декабря 2024

МИД РФ: Москва способна ответить на изъятие своих активов

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МИД России и Дом Правительства РФ. Москва, министерство иностранных дел рф, мид, флаг рф, триколор, флаг россии
В МИД РФ заявили об ответных мерах в отношении западных активов Фото:
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Москва имеет инструменты для изъятия западных активов, находящихся на ее территории, в ответ на предоставление Украине кредита с использованием доходов от замороженных активов РФ. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России.

«Никакие схемы, приправленные лицемерием и двойными стандартами, не останутся без реакции. Россия располагает возможностями для осуществления ответных мер в отношении западных активов, которые находятся под ее юрисдикцией», — приводят РИА Новости заявление МИД РФ.

Новоизбранная глава Евродипломатии Кая Каллас ранее усомнилась в том, что от ранее замороженных российских активов странами Западами что-то осталось в настоящий момент. При этом она не уточнила, на что именно могла уйти большая часть денег. До этого она также заявила, что Россия не получит обратно свои активы до тех пор, пока они не будут использованы для окончательного восстановления Украины.

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Москва имеет инструменты для изъятия западных активов, находящихся на ее территории, в ответ на предоставление Украине кредита с использованием доходов от замороженных активов РФ. Об этом сообщает Министерство иностранных дел России. «Никакие схемы, приправленные лицемерием и двойными стандартами, не останутся без реакции. Россия располагает возможностями для осуществления ответных мер в отношении западных активов, которые находятся под ее юрисдикцией», — приводят РИА Новости заявление МИД РФ. Новоизбранная глава Евродипломатии Кая Каллас ранее усомнилась в том, что от ранее замороженных российских активов странами Западами что-то осталось в настоящий момент. При этом она не уточнила, на что именно могла уйти большая часть денег. До этого она также заявила, что Россия не получит обратно свои активы до тех пор, пока они не будут использованы для окончательного восстановления Украины.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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