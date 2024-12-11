Катание на катках Перми заметно подорожало

В Перми заметно подорожало катание на коньках, по сравнению с предыдущим годом. Топ самых дорогих мест возглавил каток на стадионе «Трудовых резервов». Стоимость проката за час катания составила 340 рублей — на 60 рублей дороже, чем в прошлом году. Об изменении расценок рассказало издание «Текст».
«Один из самых дорогих прокатов коньков — на стадионе „Трудовые резервы“. Выход на лед в „Бигкатке“ также подорожал — с 210-230 рублей до 250-270 рублей. Вдвое увеличилась стоимость проката в „Орленке“ — до 200 рублей за час», — пишет издание. При этом на других катках стоимость увеличилась незначительно или осталась прежней.
В этом году в Перми впервые зальют каток на набережной. Он расположится на территории Большого амфитеатра. Свою работу он начнет с 28 декабря по 9 февраля. Всего на территории Пермского края откроется более двухсот катков.
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