В центре Перми откроется большой ледовый каток

Каток будет открыт на стадионе «Динамо»
В Перми на стадионе «Динамо» откроется ледовый каток. Сейчас идет подготовка территории перед заливкой льда.
«Каток не удалось залить из-за теплой погоды и малого количества снега. Сейчас идет подготовка, чуть позже начнем заливку катка», — пояснили в администрации стадиона telegram-каналу «Большая Пермь».
Дата открытия катка пока неизвестна. Стоимость проката коньков и выхода лед также пока не озвучивается. Всего на территории Пермского края этой зимой откроется более двухсот катков.
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