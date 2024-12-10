10 декабря 2024

В центре Перми откроется большой ледовый каток

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Каток будет открыт на стадионе «Динамо»
Каток будет открыт на стадионе «Динамо» Фото:

В Перми на стадионе «Динамо» откроется ледовый каток. Сейчас идет подготовка территории перед заливкой льда.

«Каток не удалось залить из-за теплой погоды и малого количества снега. Сейчас идет подготовка, чуть позже начнем заливку катка», — пояснили в администрации стадиона telegram-каналу «Большая Пермь».

Дата открытия катка пока неизвестна. Стоимость проката коньков и выхода лед также пока не озвучивается. Всего на территории Пермского края этой зимой откроется более двухсот катков.

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В Перми на стадионе «Динамо» откроется ледовый каток. Сейчас идет подготовка территории перед заливкой льда. «Каток не удалось залить из-за теплой погоды и малого количества снега. Сейчас идет подготовка, чуть позже начнем заливку катка», — пояснили в администрации стадиона telegram-каналу «Большая Пермь». Дата открытия катка пока неизвестна. Стоимость проката коньков и выхода лед также пока не озвучивается. Всего на территории Пермского края этой зимой откроется более двухсот катков.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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