11 декабря 2024

ТАСС: Блиновская попросила суд снизить для нее 1,2 млрд рублей налогов и штрафов

© Служба новостей «URA.RU»
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Блиновская ранее погасила часть задолженности
Блиновская ранее погасила часть задолженности Фото:

Блогер Елена Блиновская попросила Верховный суд РФ вернуть на новое рассмотрение ее иск к ИФНС России по Москве о снижении налогов, штрафа и пени, общая сумма которых составляет более 1,2 млрд рублей. Об этом сказано в документации, которые оказались в распоряжении ТАСС.

«По налоговому спору [Блиновской] в Верховный суд РФ подана кассационная жалоба», — сказано в документах. В них говорится о том, что блогер хочет «рассчитать недоимку по НДС, НДФЛ и применить смягчающие вину обстоятельства при назначении штрафа».

Ранее Блиновская погасила долги в размере свыше 140 миллионов рублей. До этого она обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании ее банкротом. Сообщалось, что имущество блогера в рамках процедуры хотят выставить на торги.

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Блогер Елена Блиновская попросила Верховный суд РФ вернуть на новое рассмотрение ее иск к ИФНС России по Москве о снижении налогов, штрафа и пени, общая сумма которых составляет более 1,2 млрд рублей. Об этом сказано в документации, которые оказались в распоряжении ТАСС. «По налоговому спору [Блиновской] в Верховный суд РФ подана кассационная жалоба», — сказано в документах. В них говорится о том, что блогер хочет «рассчитать недоимку по НДС, НДФЛ и применить смягчающие вину обстоятельства при назначении штрафа». Ранее Блиновская погасила долги в размере свыше 140 миллионов рублей. До этого она обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании ее банкротом. Сообщалось, что имущество блогера в рамках процедуры хотят выставить на торги.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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