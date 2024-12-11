ТАСС: Блиновская попросила суд снизить для нее 1,2 млрд рублей налогов и штрафов

Блогер Елена Блиновская попросила Верховный суд РФ вернуть на новое рассмотрение ее иск к ИФНС России по Москве о снижении налогов, штрафа и пени, общая сумма которых составляет более 1,2 млрд рублей. Об этом сказано в документации, которые оказались в распоряжении ТАСС.
«По налоговому спору [Блиновской] в Верховный суд РФ подана кассационная жалоба», — сказано в документах. В них говорится о том, что блогер хочет «рассчитать недоимку по НДС, НДФЛ и применить смягчающие вину обстоятельства при назначении штрафа».
Ранее Блиновская погасила долги в размере свыше 140 миллионов рублей. До этого она обратилась в Арбитражный суд Москвы с заявлением о признании ее банкротом. Сообщалось, что имущество блогера в рамках процедуры хотят выставить на торги.
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