11 декабря 2024

Пермский футбольный клуб «Амкар» ищет новую локацию для фаншопа

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«Амкар» проиграл мэрии Перми
«Амкар» проиграл мэрии Перми Фото:

Фирменный фаншоп пермского ФК «Амкар», расположенный рядом со стадионом «Звезда», закрывается 12 декабря. Ранее снести его велели власти города. В клубе говорят, что находятся в поиске новой локации для магазина.

«Фаншоп рядом со стадионом закрывается с 12 декабря. Сейчас мы ищем новую локацию для павильона рядом со стадионом. Планируем, что магазин снова откроется к началу сезона-2025», — сообщает на странице ФК «Амкар» в соцсети «ВКонтакте».

Торговый павильон установили на улице Куйбышева, 95б/1 в 2016 году. В начале 2024 года чиновники администрации Свердловского района Перми постановили демонтировать строение. В середине августа суд признал магазин самовольной постройкой, а «Амкар» подал апелляцию, но проиграл. Накануне стало известно о принудительном сносе фаншопа. 

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Фирменный фаншоп пермского ФК «Амкар», расположенный рядом со стадионом «Звезда», закрывается 12 декабря. Ранее снести его велели власти города. В клубе говорят, что находятся в поиске новой локации для магазина. «Фаншоп рядом со стадионом закрывается с 12 декабря. Сейчас мы ищем новую локацию для павильона рядом со стадионом. Планируем, что магазин снова откроется к началу сезона-2025», — сообщает на странице ФК «Амкар» в соцсети «ВКонтакте». Торговый павильон установили на улице Куйбышева, 95б/1 в 2016 году. В начале 2024 года чиновники администрации Свердловского района Перми постановили демонтировать строение. В середине августа суд признал магазин самовольной постройкой, а «Амкар» подал апелляцию, но проиграл. Накануне стало известно о принудительном сносе фаншопа. 
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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