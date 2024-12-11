Пермский футбольный клуб «Амкар» ищет новую локацию для фаншопа

Фирменный фаншоп пермского ФК «Амкар», расположенный рядом со стадионом «Звезда», закрывается 12 декабря. Ранее снести его велели власти города. В клубе говорят, что находятся в поиске новой локации для магазина.
«Фаншоп рядом со стадионом закрывается с 12 декабря. Сейчас мы ищем новую локацию для павильона рядом со стадионом. Планируем, что магазин снова откроется к началу сезона-2025», — сообщает на странице ФК «Амкар» в соцсети «ВКонтакте».
Торговый павильон установили на улице Куйбышева, 95б/1 в 2016 году. В начале 2024 года чиновники администрации Свердловского района Перми постановили демонтировать строение. В середине августа суд признал магазин самовольной постройкой, а «Амкар» подал апелляцию, но проиграл. Накануне стало известно о принудительном сносе фаншопа.
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