Европа решила навсегда отказаться от поставок РФ в ключевой отрасли

Власти Евросоюза (ЕС) планируют навсегда разорвать связи с Россией в сфере энергетики для снижения цен на топливо. Об этом заявил еврокомиссар по вопросам энергетики Дэн Йоргенсен.
«Я сделаю своим главным приоритетом снижение цен на энергоносители для нашей промышленности, для наших людей», — подчеркнул Йоргенсен. Его слова приводит Politico. Под главным приоритетом понимается разработка долгосрочного плана, итогом которого будет полный разрыв энергетических связей ЕС с Россией. Политик также подчеркнул важность использования возобновляемых источников топлива. Такие решения, по его словам, позволят снизить зависимость Европы от РФ и обеспечат экологичное будущее для региона.
В конце ноября стало известно, что Европа стоит на пороге нового газового кризиса. Это обосновано резким снижением уровня запасов газа в хранилищах и вероятным уменьшением объема поставок из России. В 2024 году цены на газ уже увеличились на 45%.
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