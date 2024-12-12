Пермские приставы устроили облавы по парковкам города в поисках машин должников. В результате дорогого пикапа Toyota Tundra лишился водитель за долги, накопленные в Ханты-Мансийском автономном округе.
«На железнодорожном вокзале „Пермь-2“ неплательщики из-за задолженностей по кредитам и алиментам лишились двух автомобилей — Mitsubishi и Toyota Tundra. Пикап, к слову, находился в розыске у судебных приставов Ханты-Мансийского автономного округа», — говорится на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю.
Автомобили должников приставы находят с помощью программы «Мобильный розыск», которая сверяет реестр должников с госномерами машин. Рейды проводятся еженедельно.
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