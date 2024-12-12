Приставы в Перми арестовали Toyota Tundra водителя-должника из ХМАО. Фото

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Машину эвакуировали на штраф-стоянку
Машину эвакуировали на штраф-стоянку Фото:

Пермские приставы устроили облавы по парковкам города в поисках машин должников. В результате дорогого пикапа Toyota Tundra лишился водитель за долги, накопленные в Ханты-Мансийском автономном округе.

«На железнодорожном вокзале „Пермь-2“ неплательщики из-за задолженностей по кредитам и алиментам лишились двух автомобилей — Mitsubishi и Toyota Tundra. Пикап, к слову, находился в розыске у судебных приставов Ханты-Мансийского автономного округа», — говорится на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю.

Автомобили должников приставы находят с помощью программы «Мобильный розыск», которая сверяет реестр должников с госномерами машин. Рейды проводятся еженедельно.

Дорогой пикап увезли на штраф-стоянку
Дорогой пикап увезли на штраф-стоянку
Фото:

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Пермские приставы устроили облавы по парковкам города в поисках машин должников. В результате дорогого пикапа Toyota Tundra лишился водитель за долги, накопленные в Ханты-Мансийском автономном округе. «На железнодорожном вокзале „Пермь-2“ неплательщики из-за задолженностей по кредитам и алиментам лишились двух автомобилей — Mitsubishi и Toyota Tundra. Пикап, к слову, находился в розыске у судебных приставов Ханты-Мансийского автономного округа», — говорится на сайте ГУ ФССП по Пермскому краю. Автомобили должников приставы находят с помощью программы «Мобильный розыск», которая сверяет реестр должников с госномерами машин. Рейды проводятся еженедельно.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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