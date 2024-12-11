Челябинский экс-росгвардеец, насмерть сбивший девочку: лучше бы я оказался на ее месте! Фото

Челябинского экс-росгвардейца просят посадить на 7,5 лет за гибель школьницы

12 декабря 2024 в 12:41 Размер текста - 17 +

Гособвинение запросило для Ивана Зелева 7,5 лет колонии общего режима Фото: Павел Сидоров © URA.RU новость из сюжета Пьяный росгвардеец насмерть сбил челябинскую школьницу В Курчатовском райсуде Челябинска 12 декабря состоялись прения сторон по делу экс-сотрудника Росгвардии Ивана Зелева, обвиняемом в смертельном наезде на школьницу. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, прокурор запросил для экс-силовика семь с половиной лет колонии, адвокат же просил условное наказание. В последнем слове Зелев заявил, что лучше бы он оказался на месте погибшей. «Прошу суд признать Зелева виновным. Назначить наказание в виде лишения своды сроком на семь с половиной лет в колонии общего режима с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года», — высказался прокурор. Адвокат Зелева, Геннадий Мулярчик, в свою очередь заявил, что наказание, которое запрашивает прокурор чрезмерно суровое. На избрание более мягкого приговора должны повлиять помощь следствию, положительные характеристики и раскаяние, считает сторона защиты. Мулярчик также уточнил, что обвиняемый является ветераном боевых действий. «При наличии указанных обстоятельств, может быть применено условное наказание. Что касается исковых требований — мы полагаем, что гражданский иск подлежит удовлетворению, по компенсации морального вреда, полагаем, размер чрезмерно завышен. Просим учесть, что Зелев в добровольном порядке часть компенсировал и снизить размер», — заявил адвокат. Потерпевшая не согласилась с тем, что сумма компенсации морального вреда завышена. Выслушав стороны, суд удалился в совещательную комнату. «Лучше бы я оказался на ее месте!» — заявил Зелев в последнем слове. Приговор будет вынесен через несколько часов после прений. Следствие выяснило, что школьницы оказались на месте трагедии из-за конфликта с таксистом. До столкновения водитель высадил их и какое-то время девушкам пришлось идти пешком. От удара погибшая пролетела около 60 метров. Гособвинитель уточнил, что экс-силовик раскаялся и принял меры по заглаживанию вреда. Зелев сбил школьницу ранним утром 6 июня. Погибшая переходила дорогу вместе с подругой, когда на них на скорости около 122 км/час вылетел Ford Focus под управлением пьяного Зелева. Кадры страшной аварии попали на камеру видеонаблюдения. Судя по ним, водитель даже не пытался избежать столкновения. Расследование по делу длилось чуть больше месяца. На первом заседании Зелев признал вину и раскаялся. По его словам, он понимает всю тяжесть совершенного преступления и готов за него ответить. Также выяснилось, что незадолго до аварии Зелев собирался на СВО. Адвокат Зелева запросил для подзащитного условный срок Фото: Павел Сидоров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Курчатовском райсуде Челябинска 12 декабря состоялись прения сторон по делу экс-сотрудника Росгвардии Ивана Зелева, обвиняемом в смертельном наезде на школьницу. Как передает корреспондент URA.RU из зала суда, прокурор запросил для экс-силовика семь с половиной лет колонии, адвокат же просил условное наказание. В последнем слове Зелев заявил, что лучше бы он оказался на месте погибшей. «Прошу суд признать Зелева виновным. Назначить наказание в виде лишения своды сроком на семь с половиной лет в колонии общего режима с лишением права управлять транспортными средствами на срок 3 года», — высказался прокурор. Адвокат Зелева, Геннадий Мулярчик, в свою очередь заявил, что наказание, которое запрашивает прокурор чрезмерно суровое. На избрание более мягкого приговора должны повлиять помощь следствию, положительные характеристики и раскаяние, считает сторона защиты. Мулярчик также уточнил, что обвиняемый является ветераном боевых действий. «При наличии указанных обстоятельств, может быть применено условное наказание. Что касается исковых требований — мы полагаем, что гражданский иск подлежит удовлетворению, по компенсации морального вреда, полагаем, размер чрезмерно завышен. Просим учесть, что Зелев в добровольном порядке часть компенсировал и снизить размер», — заявил адвокат. Потерпевшая не согласилась с тем, что сумма компенсации морального вреда завышена. Выслушав стороны, суд удалился в совещательную комнату. «Лучше бы я оказался на ее месте!» — заявил Зелев в последнем слове. Приговор будет вынесен через несколько часов после прений. Следствие выяснило, что школьницы оказались на месте трагедии из-за конфликта с таксистом. До столкновения водитель высадил их и какое-то время девушкам пришлось идти пешком. От удара погибшая пролетела около 60 метров. Гособвинитель уточнил, что экс-силовик раскаялся и принял меры по заглаживанию вреда. Зелев сбил школьницу ранним утром 6 июня. Погибшая переходила дорогу вместе с подругой, когда на них на скорости около 122 км/час вылетел Ford Focus под управлением пьяного Зелева. Кадры страшной аварии попали на камеру видеонаблюдения. Судя по ним, водитель даже не пытался избежать столкновения. Расследование по делу длилось чуть больше месяца. На первом заседании Зелев признал вину и раскаялся. По его словам, он понимает всю тяжесть совершенного преступления и готов за него ответить. Также выяснилось, что незадолго до аварии Зелев собирался на СВО.