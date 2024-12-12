Некоторых россиян лишат пенсии с 2025 года

Некоторые пенсионеры в России с 1 января 2025 года лишатся пенсий. Это касается жителей Луганской народной республики (ЛНР), которые до сих пор не оформили российский паспорт. С таким предупреждением выступила министр труда и социальной политики ЛНР Елена Макаренко.
«Проектом закона ЛНР о внесении изменений в статью 1 закона ЛНР о назначении и выплате пенсий на территории ЛНР предлагается дополнить нормой, устанавливающей условия прекращения с 1 января 2025 года выплаты пенсии в случае неоформления в установленном порядке документа, удостоверяющего гражданство Российской Федерации», — рассказала депутатов Макаренко журналистам в ходе брифинга.
Решение о приостановке выплаты пенсий жителям ЛНР, не оформившим российское гражданство, было принято в рамках исполнения поручения зампреда правительства РФ. С начала 2025 года общая пенсия будет проиндексирована. Кроме того, в конце декабря текущего года россияне смогут получить двойную пенсию, уже с учетом индексации.
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