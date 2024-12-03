Задержанных в Екатеринбурге бандитов на иномарках сдал авторитет

03 декабря 2024 в 21:31 Размер текста - 17 +

Задержание бандитов на Синих Камнях до сих пор обсуждается в криминальных кругах Фото: Сергей Бодров © URA.RU Предполагаемых участников этнической группировки «Султановские», которых силовики поймали 28 ноября в екатеринбургском микрорайоне Синие Камни, мог подставить их вероятный оппонент — авторитет Борман (связывают с несуществующим ныне ОПС «Уралмаш»). Подробности URA.RU рассказал источник, близкий к криминальным кругам. «„Султановские“ ехали очень жестко общаться с Борманом, по этой причине взяли с собой травматические пистолеты. Разговор ничем толком не закончился. Как только бандиты уехали от Бормана, он оперативно рассказал полиции, где „Султановских“ можно взять», — передал собеседник агентства версию, обсуждаемую в криминальной среде. В распоряжении URA.RU не оказалось контактов Бормана. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться. Новость по теме Возвращались от авторитета из 90-х: как задержали кортеж бандитов в Екатеринбурге Ранее сообщалось, что «Султановские» якобы спрашивали с Бормана по долгам. По другой версии, к нему они ездили ради консультации по некоему вопросу. Кортеж элитных иномарок был остановлен у развязки возле концерна «Калина». Силовики несколько часов осматривали водителей и багажники. Правоохранители нашли коробки (что там было — неизвестно), пистолеты, помповое ружье и подствольный гранатомет (оказался страйкбольным). Тогда в областном ГУ МВД сообщали, что пресекли возможную «стрелку» бандитов. В числе задержанных источники URA.RU смогли опознать некоего Артура, Андрея «Зубрика», Евгения, нескольких дагестанцев и ингушей, чьими лидерами являются некие Султан (отсюда и название) и Тимур. По другой версии, среди задержанных якобы были члены ОПГ «Визовские» (ее опроверг другой источник агентства). Также высказывалась версия, что в отдел полиции доставлялся якобы и сам Борман (подтверждений не нашлось). Всех, кого забрали силовики, отпустили в этот же день. Их дактилоскопировали, проверили на причастность к другим преступлениям. Оказалось, что никто из них в розыске не числится. Оружие отправлено на экспертизу. В отношении нескольких граждан составлены административные протоколы, говорил руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Предполагаемых участников этнической группировки «Султановские», которых силовики поймали 28 ноября в екатеринбургском микрорайоне Синие Камни, мог подставить их вероятный оппонент — авторитет Борман (связывают с несуществующим ныне ОПС «Уралмаш»). Подробности URA.RU рассказал источник, близкий к криминальным кругам. «„Султановские“ ехали очень жестко общаться с Борманом, по этой причине взяли с собой травматические пистолеты. Разговор ничем толком не закончился. Как только бандиты уехали от Бормана, он оперативно рассказал полиции, где „Султановских“ можно взять», — передал собеседник агентства версию, обсуждаемую в криминальной среде. В распоряжении URA.RU не оказалось контактов Бормана. Агентство готово предоставить ему возможность высказаться. Ранее сообщалось, что «Султановские» якобы спрашивали с Бормана по долгам. По другой версии, к нему они ездили ради консультации по некоему вопросу. Кортеж элитных иномарок был остановлен у развязки возле концерна «Калина». Силовики несколько часов осматривали водителей и багажники. Правоохранители нашли коробки (что там было — неизвестно), пистолеты, помповое ружье и подствольный гранатомет (оказался страйкбольным). Тогда в областном ГУ МВД сообщали, что пресекли возможную «стрелку» бандитов. В числе задержанных источники URA.RU смогли опознать некоего Артура, Андрея «Зубрика», Евгения, нескольких дагестанцев и ингушей, чьими лидерами являются некие Султан (отсюда и название) и Тимур. По другой версии, среди задержанных якобы были члены ОПГ «Визовские» (ее опроверг другой источник агентства). Также высказывалась версия, что в отдел полиции доставлялся якобы и сам Борман (подтверждений не нашлось). Всех, кого забрали силовики, отпустили в этот же день. Их дактилоскопировали, проверили на причастность к другим преступлениям. Оказалось, что никто из них в розыске не числится. Оружие отправлено на экспертизу. В отношении нескольких граждан составлены административные протоколы, говорил руководитель пресс-службы регионального полицейского главка Валерий Горелых.