Челябинского экс-росгвардейца, насмерть сбившего девочку, отправили в колонию. Фото, видео

12 декабря 2024 в 17:26 Размер текста - 17 +

Ивана Зелева отправили в колонию-поселение на семь лет Фото: Павел Сидоров © URA.RU новость из сюжета Пьяный росгвардеец насмерть сбил челябинскую школьницу Бывшего сотрудника Росгвардии Челябинской области Ивана Зелева, который будучи пьяным сел за руль и задавил 14-летнюю школьницу, отправили в колонию. Как передает корреспондент URA.RU из зала Курчатовского райсуда, бывший силовик проведет в колонии семь лет. «Признать виновным Ивана Зелева. Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в колонии-поселения», — зачитал приговор судья Юрий Винников. Зелеву также запретили управлять транспортными средствами на два года и девять месяцев. В счет морального вреда с подсудимого взыщут один миллион рублей, еще 69 тысяч рублей его обязали возместить за похороны. На стадии прений гособвинитель просил отправить Зелева в колонию общего режима сроком на семь с половиной лет. Ведь несмотря на все положительные характеристики и раскаяние в содеянном — он насмерть задавил человека. Адвокат бывшего силовика вместе с подзащитным посчитали это наказание чрезмерно суровым и ориентировали суд на назначение условного срока. К тому же они просили снизить сумму морального ущерба, которую запросила бабушка погибшей девочки. «Вань, ты мне верни мою внучку, а я тебе буду платить деньги, которые я с тебя попросила. Я вообще не хотела никакие иски подавать. Я почему-то думала, что продаю свою внучку таким образом. Но нет, такого никогда не было и не будет. Ты верни мне ее, а я тебя буду платить», — сквозь слезы заявила на подобное заявление бабушка погибшей школьницы. Зелев сбил девочку ранним утром 6 июня. До этого он отдыхал с друзьями и сел за руль пьяным. На скорости около 120 км/час его Ford Focus, буквально, снес девочку. От удара она пролетела около 60 метров. Страшные кадры попали на камеру видеонаблюдения. Расследование шло около месяца. К чести Зелева — он помогал следствию и родным погибшей девочки. На первом заседании бывший силовик вновь признался в содеянном и заявил, что готов получить наказание. Ивана Зелева отправили в колонию-поселения на семь лет Фото: Павел Сидоров © URA.RU Зелев опустил голову, услышав приговор Фото: Павел Сидоров © URA.RU Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Бывшего сотрудника Росгвардии Челябинской области Ивана Зелева, который будучи пьяным сел за руль и задавил 14-летнюю школьницу, отправили в колонию. Как передает корреспондент URA.RU из зала Курчатовского райсуда, бывший силовик проведет в колонии семь лет. «Признать виновным Ивана Зелева. Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в колонии-поселения», — зачитал приговор судья Юрий Винников. Зелеву также запретили управлять транспортными средствами на два года и девять месяцев. В счет морального вреда с подсудимого взыщут один миллион рублей, еще 69 тысяч рублей его обязали возместить за похороны. На стадии прений гособвинитель просил отправить Зелева в колонию общего режима сроком на семь с половиной лет. Ведь несмотря на все положительные характеристики и раскаяние в содеянном — он насмерть задавил человека. Адвокат бывшего силовика вместе с подзащитным посчитали это наказание чрезмерно суровым и ориентировали суд на назначение условного срока. К тому же они просили снизить сумму морального ущерба, которую запросила бабушка погибшей девочки. «Вань, ты мне верни мою внучку, а я тебе буду платить деньги, которые я с тебя попросила. Я вообще не хотела никакие иски подавать. Я почему-то думала, что продаю свою внучку таким образом. Но нет, такого никогда не было и не будет. Ты верни мне ее, а я тебя буду платить», — сквозь слезы заявила на подобное заявление бабушка погибшей школьницы. Зелев сбил девочку ранним утром 6 июня. До этого он отдыхал с друзьями и сел за руль пьяным. На скорости около 120 км/час его Ford Focus, буквально, снес девочку. От удара она пролетела около 60 метров. Страшные кадры попали на камеру видеонаблюдения. Расследование шло около месяца. К чести Зелева — он помогал следствию и родным погибшей девочки. На первом заседании бывший силовик вновь признался в содеянном и заявил, что готов получить наказание.