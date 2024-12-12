Бывшего сотрудника Росгвардии Челябинской области Ивана Зелева, который будучи пьяным сел за руль и задавил 14-летнюю школьницу, отправили в колонию. Как передает корреспондент URA.RU из зала Курчатовского райсуда, бывший силовик проведет в колонии семь лет.
«Признать виновным Ивана Зелева. Назначить наказание в виде лишения свободы сроком на семь лет с отбыванием наказания в колонии-поселения», — зачитал приговор судья Юрий Винников.
Зелеву также запретили управлять транспортными средствами на два года и девять месяцев. В счет морального вреда с подсудимого взыщут один миллион рублей, еще 69 тысяч рублей его обязали возместить за похороны.
На стадии прений гособвинитель просил отправить Зелева в колонию общего режима сроком на семь с половиной лет. Ведь несмотря на все положительные характеристики и раскаяние в содеянном — он насмерть задавил человека. Адвокат бывшего силовика вместе с подзащитным посчитали это наказание чрезмерно суровым и ориентировали суд на назначение условного срока. К тому же они просили снизить сумму морального ущерба, которую запросила бабушка погибшей девочки.
«Вань, ты мне верни мою внучку, а я тебе буду платить деньги, которые я с тебя попросила. Я вообще не хотела никакие иски подавать. Я почему-то думала, что продаю свою внучку таким образом. Но нет, такого никогда не было и не будет. Ты верни мне ее, а я тебя буду платить», — сквозь слезы заявила на подобное заявление бабушка погибшей школьницы.
Зелев сбил девочку ранним утром 6 июня. До этого он отдыхал с друзьями и сел за руль пьяным. На скорости около 120 км/час его Ford Focus, буквально, снес девочку. От удара она пролетела около 60 метров. Страшные кадры попали на камеру видеонаблюдения.
Расследование шло около месяца. К чести Зелева — он помогал следствию и родным погибшей девочки. На первом заседании бывший силовик вновь признался в содеянном и заявил, что готов получить наказание.
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