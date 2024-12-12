Свердловскому киллеру из 90-х, которого сдал главарь банды, сократили срок

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Свой приговор Игорь Лобанов получил еще летом Фото:

Киллеру ОПГ «Герат-Урал» из Нижнего Тагила Игорю Лобанову сократили срок тюремного заключения. Об этом URA.RU рассказали в Свердловском областном суде.

«Заслушав доводы апелляционного представления и жалоб, мнения сторон, суд изменил приговор, снизив Лобанову наказание до пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В остальной части приговор оставлен без изменений», — сообщили в инстанции. В августе Лобанов получил семь лет колонии.

Лобанова осудили за два заказных убийства в 1994 и 1995 годах. По версии следствия, он решил выйти из преступной группировки авторитета Владимира Малыгина и присоединиться к «Герат-Урал», лидером которой был Владимир Селезнев (Селя). Последний согласился взять киллера, но за это приказал убить Малыгина. Затем Лобанов расстрелял другого авторитета — Юрия Смирнова.

Считается, что киллера задержали после поимки Сели, который и сдал его силовикам. Суд над самим главарем банды еще идет.

Лобанову сократили наказание на два года
Лобанову сократили наказание на два года
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Киллеру ОПГ «Герат-Урал» из Нижнего Тагила Игорю Лобанову сократили срок тюремного заключения. Об этом URA.RU рассказали в Свердловском областном суде. «Заслушав доводы апелляционного представления и жалоб, мнения сторон, суд изменил приговор, снизив Лобанову наказание до пяти лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. В остальной части приговор оставлен без изменений», — сообщили в инстанции. В августе Лобанов получил семь лет колонии. Лобанова осудили за два заказных убийства в 1994 и 1995 годах. По версии следствия, он решил выйти из преступной группировки авторитета Владимира Малыгина и присоединиться к «Герат-Урал», лидером которой был Владимир Селезнев (Селя). Последний согласился взять киллера, но за это приказал убить Малыгина. Затем Лобанов расстрелял другого авторитета — Юрия Смирнова. Считается, что киллера задержали после поимки Сели, который и сдал его силовикам. Суд над самим главарем банды еще идет.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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