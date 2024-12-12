В Пермском крае будут судить водителя, который на грузовике столкнулся с поездом

В суд направлено уголовное дело в отношении водителя, который летом на грузовике выехал на железнодорожные пути в Пермском крае и столкнулся с поездом «Новый Уренгой — Москва». 62-летнего пермяка, который оказался единственным пострадавшим в ДТП, обвиняют по ст. 168 УК РФ — повреждение чужого имущества в крупном размере.
«Транспортной прокуратурой в суд направлено уголовное дело в отношении водителя, который самонадеянно пересек железнодорожные пути в неположенном месте. Он обвиняется по ст. 168 УК РФ (повреждение чужого имущества в крупном размере, совершённое путём неосторожного обращения с иным источником повышенной опасности)», — говорится в telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.
В ведомстве отмечают, что ущерб ОАО «РЖД» в результате аварии составил более 480 тысяч рублей. При этом после столкновения водитель скрылся в лесу. Нашли его позже дома. Авария, как рассказывало URA.RU, произошла в Горнозаводском округе 2 августа. Из-за нее было на время приостановлено движение по железной дороге. Ситуацию на контроле держал губернатор Пермского края Дмитрий Махонин.
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