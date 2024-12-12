Руководитель Союза отцов предложил учредить в РФ «ипотечный контракт»

Государство должно заключать с молодыми семьями социальный контракт, который поможет им приобрести жилье. По мнению руководителя Союза отцов России Александра Зарембы, это сделает отношения между государством и семьей взаимовыгодными и поможет повысить рождаемость.
«Государство хочет людей, но где этих людей рожать? Если хотите, чтобы семья была многодетной, заключите с ней социальный контракт», — говорит Заремба. — Так отношения будут обоюдными».
По мнению главы Союза отцов, заключив контракт с государством, молодой человек возьмет на себя обязательство в течение 10 лет родить 3 детей. «Государство за это дает семье квартиру по льготной ипотеке со ставкой 2%, — поясняет собеседник URA.RU. — 10 лет семья выплачивает только основной долг, государство платит проценты. А через 10 лет, если семья выполняет обязательства, которые подписала по социальному договору, остатки долга с нее списываются».
По мнению Зарембы, социальный контракт положительно скажется на рождаемости. «Где молодым людям рожать детей? Согласитесь, не с родителями в квартире это точно, — говорит он. — У меня не такая большая квартира, чтобы все четверо детей создавали свои семьи и жили со своими женами вместе с нами. Уж это точно не способствует рождаемости и благополучным семейным отношениям».
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