От Центробанка ожидают повышения ставки сразу до 25% к концу декабря

Попов: есть вероятность повышения ключевой ставки до 25%
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По прогнозам аналитиков, ЦБ поднимет ключевую ставку сразу на 4% 20 декабря
По прогнозам аналитиков, ЦБ поднимет ключевую ставку сразу на 4% 20 декабря Фото:

Центробанк может сразу повысить ключевую ставку с 21% до 25% на заседании 20 декабря. Об этом сообщил аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. Он добавил, что повышение ставки будет связано с изменением прогноза по инфляции.

«Допускаем, что 20 декабря Банк России может как сразу поднять ставку до 25%, так и отложить повышение до этого уровня до февраля 2025 года», — заявил Попов. Его слова приводит агентство «Финмаркет». Он добавил, что смещение прогнозов связано с ростом инфляции, которая, в свою очередь, также продолжит расти на фоне инфляционных ожидании и ослаблении рубля. Так, по прогнозам аналитиков, в следующем году, уровень инфляции вырастет до 10%. 

Эксперты Промсвязьбанка также признают возможность того, что Банк России может либо сразу установить ставку на уровне 25% уже 20 декабря, либо отложить это повышение до февраля 2025 года. Их предположения основываются на текущих экономических условиях и динамике рубля.

Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин рассказал URA.RU, что стремительное падение рубля на финансовых рынках — это осознанная политика Центробанка. По его словам, девальвация рубля может стать формальным обоснованием повышения ставки 20 декабря.

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Центробанк может сразу повысить ключевую ставку с 21% до 25% на заседании 20 декабря. Об этом сообщил аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. Он добавил, что повышение ставки будет связано с изменением прогноза по инфляции. «Допускаем, что 20 декабря Банк России может как сразу поднять ставку до 25%, так и отложить повышение до этого уровня до февраля 2025 года», — заявил Попов. Его слова приводит агентство «Финмаркет». Он добавил, что смещение прогнозов связано с ростом инфляции, которая, в свою очередь, также продолжит расти на фоне инфляционных ожидании и ослаблении рубля. Так, по прогнозам аналитиков, в следующем году, уровень инфляции вырастет до 10%.  Эксперты Промсвязьбанка также признают возможность того, что Банк России может либо сразу установить ставку на уровне 25% уже 20 декабря, либо отложить это повышение до февраля 2025 года. Их предположения основываются на текущих экономических условиях и динамике рубля. Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин рассказал URA.RU, что стремительное падение рубля на финансовых рынках — это осознанная политика Центробанка. По его словам, девальвация рубля может стать формальным обоснованием повышения ставки 20 декабря.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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