От Центробанка ожидают повышения ставки сразу до 25% к концу декабря

Центробанк может сразу повысить ключевую ставку с 21% до 25% на заседании 20 декабря. Об этом сообщил аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Денис Попов. Он добавил, что повышение ставки будет связано с изменением прогноза по инфляции.
«Допускаем, что 20 декабря Банк России может как сразу поднять ставку до 25%, так и отложить повышение до этого уровня до февраля 2025 года», — заявил Попов. Его слова приводит агентство «Финмаркет». Он добавил, что смещение прогнозов связано с ростом инфляции, которая, в свою очередь, также продолжит расти на фоне инфляционных ожидании и ослаблении рубля. Так, по прогнозам аналитиков, в следующем году, уровень инфляции вырастет до 10%.
Эксперты Промсвязьбанка также признают возможность того, что Банк России может либо сразу установить ставку на уровне 25% уже 20 декабря, либо отложить это повышение до февраля 2025 года. Их предположения основываются на текущих экономических условиях и динамике рубля.
Ранее зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин рассказал URA.RU, что стремительное падение рубля на финансовых рынках — это осознанная политика Центробанка. По его словам, девальвация рубля может стать формальным обоснованием повышения ставки 20 декабря.
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