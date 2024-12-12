Какие фильмы взорвут 2025 год: топ-20 самых ожидаемых премьер

2025 год готовит несколько ярких и долгожданных премьер. Зрители увидят «Формулу 1» с Брэдом Питтом, обещающую стать одной из главных блокбастеров года, фильм «Трон» с Джередом Лето. Также выйдут несколько добрых семейных мультфильмов, полюбившихся всему миру, такие как «Как приручить дракона», «Аватар» и другие. URA.RU собрало топ 10 самых ожидаемых премьер 2025 года.
«Формула 1»
- Жанр: Драма
- Страна: США
- Режиссер: Джозеф Косински
- В главных ролях: Брэд Питт, Керри Кондон, Тобайас Мензис, Хавьер Бардем, Демсон Идрис
Сонни Хэйс, бывший участник «Формулы 1» 1990-х годов, после аварии переходит в гонки на выносливость. Спустя 20 лет его приглашают вернуться в «Формулу 1» в качестве тренера для юного дарования Джошуа Пирса.
Фильм обещает стать главным летним блокбастером. Сначала он выйдет в кинотеатры, а затем будет доступен на Apple TV+. Исполнительным продюсером стал Льюис Хэмилтон, который мог вдохновить создателей на образ Джошуа Пирса.
«Невеста»
- Жанры: Мюзикл, ужасы, фантастика, драма, мелодрама
- Страны: США, Великобритания
- Режиссер: Мэгги Джилленхол
- Актеры: Джейк Джилленхол, Джесси Бакли, Кристиан Бейл, Питер Сарсгаард, Джулианна Хаф, Пенелопа Крус, Аннетт Бенинг и другие.
Сюжет: В фильме «Невеста Франкенштейна» ученый Виктор Франкенштейн решает прекратить эксперименты по оживлению мертвых. Однако созданный им монстр все еще на свободе. Доктор Преториус, коллега Франкенштейна, захватывает чудовище и вынуждает ученого создать для него невесту из фрагментов тел умерших женщин.
Изначальную версию фильма поддерживала компания Netflix, но из-за забастовки сценаристов и увеличения бюджета на производство проект был передан Гильермо дель Торо, который создал отдельную ленту о монстре Франкенштейна. Мэгги Джилленхол пригласила в свой фильм брата Джейка Джилленхола и супруга Питера Сарсгаарда. Их конкретные роли пока неизвестны. Роль невесты Франкенштейна исполнила Джесси Бакли, известная по ролям в фильмах «Род мужской» и «Незнакомая дочь.
«Миссия: невыполнима. Смертельная расплата, часть 2»
- Жанры: Боевик, триллер, приключение
- Страны: США, Великобритания
- Режиссер: Кристофер Маккуорри
- В главных ролях: Том Круз, Ханна Уоддингэм, Ванесса Кирби, Хейли Этвелл, Ник Офферман, Саймон Пегг, Пом Клементьефф
Фильм продолжит события первой части «Смертельной расплаты». Итан Хант вновь преследует преступника Габриэля и пытается захватить подводную лодку «Севастополь», чтобы уничтожить искусственный интеллект «Сущность».
Восьмая часть обещает стать грандиозным финалом франшизы. Ранее режиссер Кристофер Маккуорри упомянул, что финал второй части еще не определен, несмотря на изначальные планы снять седьмой и восьмой фильмы вместе.
Том Круз выразил желание продолжать играть Итана Ханта до 80 лет, что вызывает вопросы о будущем франшизы. Интерес к новому фильму подогреваeт не только зрелищные трюки Круза, но и неопределенность относительно судьбы Итана Ханта и продолжения серии.
«Тихое место 3»
- Жанр: ужасы
- Режиссер: Джефф Николс
- Страна: США
- В ролях: Ноа Джуп, Миллисент Симмондс
Сюжет нового фильма пока держится в секрете. Будет ли это продолжение истории семьи Эбботов или спин-офф с новыми персонажами — остается только гадать. Поклонники предполагают, что если семья знает, как победить пришельцев, то именно этим они и займутся в третьей части. Возможно, центральная роль перейдет к другим героям, а старые персонажи окажутся на втором плане.
Режиссер Джефф Николс упоминал, что на его творчество сильно повлияло наследие Марка Твена. Также он отмечал вдохновение работами режиссера Терренса Мали, особенно его картиной «Пустоши», созданной в 1973 году.
- Жанры: боевик, приключения
- Страна: США
- Режиссер: Хоаким Роннинг
- В ролях: Камерон Монахэн, Джаред Лето, Эван Питерс
Фильм погружает зрителя в кибервселенную, где обитают виртуальные существа с настоящими эмоциями. В этом мире господствует диктатура, лишая жителей права на выбор. Каждый здесь — просто деталь в безжалостной системе. Особенно ярко жестокие порядки проявляются через гладиаторские бои. Возвращение знакомого персонажа изменит правила игры.
Производство фильма началось в 2010 году, но продвигалось медленно, вскоре его заморозили. В 2017 году проект снова ожил, и тогда стало известно, что в нем появится новый персонаж по имени Арес, которого сыграет Джаред Лето.
«Мир Юрского периода: Возрождение»
- Жанры: фантастика, боевик, триллер
- Страна: США
- Режиссер: Гарет Эдвардс
- В ролях: Скарлетт Йоханссон, Джонатан Бэйли, Руперт Френд
Прошло пять лет после событий фильма «Мир Юрского периода: Господство». Земля становится все менее пригодной для обитания динозавров, и выжившие виды вынуждены ютиться в изолированных экваториальных зонах с подходящим климатом.
В этой тропической биосфере живут три динозавра, обладающие уникальным ДНК, способным помочь человечеству в разработке революционного лекарства. Для защиты генетического материала этих гигантских существ отправляется секретная экспедиция под командованием оперативной сотрудницы Зоры Беннетт. Однако вскоре участники миссии сталкиваются с шокирующей тайной, которая хранилась в тайне десятилетиями. Это четвертый фильм культовой франшизы о динозаврах в нашем времени, снятый режиссером Гаретом Эдвардсом.
«Иллюзия обмана 3»
- Жанр: Триллер
- Страна: США
- Режиссер: Рубен Фляйшер
- В главных ролях: Ариана Гринблатт, Розамунд Пайк, Морган Фриман, Дэниэл Рэдклифф, Вуди Харрельсон, Марк Руффало, Джесси Айзенберг
Подробности сюжета пока держатся в секрете. Известно, что почти все ключевые персонажи из прошлых частей вернутся. Джесси Айзенберг, играющий одну из главных ролей, отметил, что в новой картине меньше насилия, чем раньше, и основное внимание уделяется командной работе героев.
Первые два фильма порой были перегружены спецэффектами, но они отличались своей атмосферой и химией между актерами. В третий фильм добавлены новые лица, среди которых Розамунд Пайк, известная по фильму «Исчезнувшая».
«Аватар: Огонь и пепел»
- Жанры: Фантастика, боевик, триллер, приключение
- Страна: США
- Режиссер: Джеймс Кэмерон
- В главных ролях: Сэм Уортингтон, Зои Салдана, Сигурни Уивер, Стивен Лэнг, Джованни Рибизи, Уна Чаплин, Джемейн Клемент
В третьем фильме франшизы семья Джейка Салли и Нейтири столкнется с горем — смертью своего старшего сына Нетейама. Зрители также встретятся с новыми жителями Пандоры, такими как агрессивный клан на 'ви — жители вулканических областей планеты.
Первые фильмы серии продемонстрировали передовые технические достижения кинематографа. Оригинальный «Аватар» поразил масштабностью и использованием технологии 3D, а сиквел удивил детализированным изображением подводного мира. Будущие части серии, скорее всего, сохранят фокус на технологиях. Визуальная составляющая третьей части, согласно описаниям, будет отличаться от предыдущих фильмов — на этот раз акцент сделан на огненную стихию.
Однако Джеймс Кэмерон обещает, что третий «Аватар» удивит не только визуальной стороной, но и сценарием. Герои окажутся в сложных ситуациях, а ставки станут выше, чем когда-либо. Режиссер уверен, что «Огонь и пепел» превзойдет ожидания аудитории и подарит ей то, чего она действительно желает.
«Зверополис 2»
- Жанры: Комедия, детектив, приключение
- Страна: США
- Режиссеры: Джаред Буш, Байрон Ховард
- Актеры: Джейсон Бейтман, Форчун Феймстер, Джиннифер Гудвин, Ке Хюи Куан
В продолжении «Зверополиса» Ник и Джуди снова работают вместе, расследуя сложное и опасное дело. Важную роль в разгадке играет Гэри — ужасающий ядовитый змей.
«Зверополис 2» — продолжение одного из самых успешных мультфильмов в истории. Вторая часть обещает расширить вселенную франшизы: если раньше в ней обитали только млекопитающие, то теперь зрители увидят и рептилий. Возможно, во втором мультфильме покажут и другие населенные животными города.
«Как приручить дракона»
На острове Олух живет племя викингов, специализирующееся на охоте на драконов, под руководством вождя по имени Стоик. Сын Стоика, Иккинг, не в состоянии убить дракона и вместо этого сближается с Ночной Фурией, которой дает прозвище Беззубик.
Этот полнометражный фильм создан на основе одной из самых популярных анимационных франшиз современности. Режиссурой занимается Дин ДеБлуа, который известен работой над анимационной трилогией DreamWorks.
Роль Иккинга исполнил Мэйсон Темз («Чёрный телефон»), а его друзей сыграли Джулиан Деннисон («Дэдпул 2») и Нико Паркер («Одни из нас»). Также стоит отметить возвращение Джерарда Батлера к роли Стоика, которую он озвучивал в оригинальном мультфильме.
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