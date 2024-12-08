Самые ожидаемые сериалы 2025: что ждет зрителей

Наступающий 2025 год готовит немало интересных премьер и продолжений любимых фильмов. Ведущие онлайн-платформы выпускают серию громких новинок и возвращают любимые сериалы. В числе громких премьер — «Уэнсдэй», «Очень странные дела», «Разделение» и другие. URA.RU подготовил топ-10 ожидаемых премьер сериалов 2025 года.
1. «Уэнсдэй», 2-й сезон
- Где: Netflix
- Жанры: фэнтези, комедия, криминал, детектив
- Страна: США
- Рейтинг IMDb: 8.10
- Актерский состав: Дженна Ортега, Хантер Доэн, Эмма Майерс, Кэтрин Зета-Джонс, Джорджи Фармер, Луис Гусман
В продолжении сериала зрители вновь окунутся в приключения 16-летней мятежницы Уэнсдей из семейки Аддамс. Сериал «Уэнсдэй», вышедший в 2022 году, представляет собой историю взросления, обернутую в оболочку мистики и абсурдизма, приправленную черным юмором и увлекательным расследованием. Вероятно, именно благодаря этому сочетанию первый сезон завоевал сердца миллионов зрителей и побил рекорд по количеству просмотров на платформе Netflix всего за неделю.
2. «Разделение», 2-й сезон
- Где: Apple TV+
- Дата выхода: 17 января 2025 года
- Жанры: научная фантастика, триллер, драма, детектив
- Страна: США
- Рейтинг IMDb: — 8,7
- Основные роли: Адам Скотт, Зак Черри, Бриттни Лоуэр, Трэмелл Тиллман, Джен Таллок
Продолжение популярного научно-фантастического триллера 2022 года обещает ещё больше интригующих тайн и драматических поворотов внутри таинственной корпорации Lumon Industries. Первый сезон раскрыл перед нами мир Марка Скаута и его коллег, прошедших через процесс разделения своей профессиональной и личной жизни. Во втором сезоне герои будут продолжать распутывать загадки своего мрачного офисного пространства.
Снимать новый сезон начали в 2023 году, однако работу пришлось приостановить из-за забастовки сценаристов и разногласий среди разработчиков сериала. Тем не менее, все трудности были преодолены и в январе нас ждет премьера десяти новых эпизодов.
Во втором сезоне зрителей ждут новые персонажи, хотя подробностей о них пока немного. Уже известно, что к основному составу присоединятся такие известные актеры, как Гвендолин Кристи, известная по роли Бриенны Тарт в сериале «Игра престолов», Джон Ноубл — знаменитый Деном в трилогии «Властелин колец», Алия Шокат, снявшаяся в фильме «В поисках»), Боб Балабан (известен по кинокартине «Разбираю Гарри»), Мерритт Уивер, получившая признание за роль в фильме «Бердмен» и другие.
3. «Черное зеркало», 7-й сезон
- Где: Netflix
- Жанр: научная фантастика, триллер, драма, детектив, хоррор
- Страна: Великобритания
- Рейтинг IMDb: 8.7
- В главных ролях: Дэниэл Калуя, Тоби Кеббелл, Хейли Этвелл, Брайс Даллас Ховард, Уайатт Рассел
Седьмой сезон «Черного зеркала» продолжит исследовать влияние современных технологий на человеческие судьбы. В марте 2024 года Netflix объявил о выходе нового сезона популярной научно-фантастической антологии. Однако, с момента анонса никакой дополнительной информации о сюжете, актерах или точной дате релиза не поступало.
Уже стало известно, что новый сезон будет включать шесть эпизодов. Одной из особенностей этого сезона станет возвращение к сюжету одного из старых эпизодов — «USS Каллистер» из четвертого сезона, который содержит многочисленные отсылки к вселенной «Звездного пути».
4. Белый лотос, 3-й сезон
- Где: HBO
- Жанр: драма, комедия
- Страна: США
- Рейтинг IMDb: 8
- Актерский состав: Наташа Ротуэлл, Джон Грайз, Джейсон Айзекс, Эйми Лу Вуд, Паркер Поузи, Кэрри Кун
Третий сезон сериала-антологии «Белый лотос» продолжит рассказывать о роскошных курортах и их обеспеченных гостях, чьи отдыхи неожиданно заканчиваются трагически. Действие нового сезона развернется в Таиланде, где белоснежные пляжи, древние традиции и экзотический колорит станут фоном для исследования тем смерти, восточных религий и духовности. Как и в первых двух сезонах, сериал покажет, насколько сложна и противоречива может быть природа человека.
Шоураннер Майк Уайт ранее рассматривал кандидатуру сербского актера с российским гражданством Милоша Биковича для участия в новом сезоне, но в январе 2024 года HBO приняли решение отказаться от его услуг.
5. «Очень странные дела», 5-й сезон
- Где: Netflix
- Жанры: ужасы, научная фантастика, фэнтези, триллер, драма, детектив
- Страна: США
- Рейтинг IMDb: 8.7
- Актерский состав: Вайнона Райдер, Гейтен Матараццо, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард и др.
Заключительный сезон самого популярного подросткового сериала последних лет обещает завершить эпопею борьбы жителей маленького города Хоукинс против темных сил. Хотя деталей сюжета пока нет, известно, что весь основной актерский состав и шоураннеры братья Дафферы вернутся к работе над проектом.
Несмотря на то, что к моменту выхода последнего сезона сериалу исполнится почти десять лет, он остается актуальным и вызывает бурную реакцию у поклонников — достаточно посмотреть комментарии под последним тизером.
6. «Рассказ служанки», 6-й сезон
- Где: Hulu
- Жанр: научно-фантастический триллер с элементами драмы.
- Cтрана: США.
- Рейтинг IMDb: 7,9
- В главных ролях: Элизабет Мосс, Ивонн Страховски, Энн Дауд, О . Т. Фагбенли и др.
Завершающий шестой сезон сериала «Рассказ служанки» продолжит историю Джун, завершая экранизацию романа Маргарет Этвуд. Параллельно, под руководством Брюса Миллера, создателя первых пяти сезонов, ведется работа над спин-оффом — сериалом «Заветы», также основанном на произведениях Этвуд.
Дебютировавший в 2017 году, сериал, ставший культовым примером антиутопического жанра, изображает общество, где женщины лишены базовых прав, а власть строится на подавлении и религиозном экстремизме. «Рассказ служанки» завоевал 15 премий «Эмми», став новатором среди проектов стриминговых сервисов, получивших такое признание.
7. «Метод», 3-й сезон
- Где: Кинопоиск
- Жанр: триллер, криминал, драма
- Страна: Россия
- Рейтинг:
- Актерский состав: Константин Хабенский, Анна Савранская, Никита Кологривый, Денис Бургазлиев, Юрий Быков
Спустя пять лет после завершения событий второго сезона Родион Меглин, опытный следователь по особо важным делам, больше не работает в одиночку. Он собрал вокруг себя команду специалистов, каждый из которых обладает глубокими знаниями в области криминальной психологии, что позволяет им эффективно раскрывать самые сложные и ужасающие преступления по всей стране. В коллектив вливается новая сотрудница Лера, но вскоре возникает подозрение, что она хранит какие-то секреты. Постановщиком третьего сезона выступил Юрий Быков, также исполнивший в нем одну из ролей.
8. «Оно: Добро пожаловать в Дерри»
- Где: HBO
- Жанр: ужасы
- Страна: США
- Актерский состав: Билл Скарсгард, Джеймс Римар, Мэделин Стоу, Тейлор Пейдж, Джован Адепо
Cтриминговый сервис Max готовит к выходу приквел к фильмам ужасов «Оно» и «Оно-2», снятым по мотивам романа Стивена Кинга. Действие сериала развернется в Дерри, штат Мэн, в 1960-х годах, задолго до событий оригинальной истории. Центральным сюжетом станет раскрытие тайн происхождения Пеннивайза, жуткого клоуна, ставшего визитной карточкой франшизы.
Режиссером и исполнительным продюсером сериала выступит Энди Мускетти, известный по фильмам «Оно». Премьера, первоначально запланированная на Хэллоуин 2024 года, перенесена на 2025 год в связи с забастовками в Голливуде.
9. Чужой: Земля
- Где: Hulu
- Жанр: ужасы, научная фантастика
- Страна: США
- Актерский состав: Сидни Чендлер, Алекс Лоутер, Тимоти Олифант, Эсси Дэвис, Дэвид Рисдаль
Поклонники вселенной «Чужого» наконец смогут насладиться новым проектом без долгого ожидания. После успеха фильма «Чужой: Ромул» летом 2024 года, в 2025 году на Hulu стартует многосерийный приквел всей франшизы. Сюжет сериала развернется на Земле в 2090-х годах, за три десятилетия до событий оригинального фильма Ридли Скотта, и охватит различные локации.
Кстати, сам Ридли Скотт совместно с шоураннером Ноем Хоули выступили исполнительными продюсерами проекта, что гарантирует высокое качество и верность духу исходной киновселенной.
10. «Одни из нас», 2-й сезон
- Где: Max
- Жанр: научная фантастика, драма, ужасы, боевик
- Страна: Канада, США
- Рейтинг IMDb: 8.7
- Актерский состав: Педро Паскаль, Белла Рэмзи, Гэбриел Луна, Изабела Мерсед, Кейтлин Дивер, Джеффри Райт
Второй сезон адаптации популярной игры The Last of Us вновь окунет зрителей в атмосферу постапокалиптической Америки, наводнённой ордами агрессивных зомби. Вместе с главными персонажами — молчаливым Джоэлом и бойкой девочкой-подростком Элли — зрители продолжат исследование жестокой и опасной среды.
Согласно трейлерам, многие сцены были дословно воспроизведены из второй части игры The Last of Us. Однако создатели сериала Нил Дракманн и Крэйг Мейзин уверяют, что им удастся удивить даже самых ярых поклонников игровой серии.
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