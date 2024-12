Самые ожидаемые сериалы 2025: что ждет зрителей

Новые сезоны «Уэнсдэй», «Очень странных дел» и «Одних из нас» выйдут в 2025 году

08 декабря 2024 в 15:59 Размер текста - 17 +

Наступающий 2025 год готовит много громких новинок в мире кино Фото: Анна Майорова © URA.RU Наступающий 2025 год готовит немало интересных премьер и продолжений любимых фильмов. Ведущие онлайн-платформы выпускают серию громких новинок и возвращают любимые сериалы. В числе громких премьер — «Уэнсдэй», «Очень странные дела», «Разделение» и другие. URA.RU подготовил топ-10 ожидаемых премьер сериалов 2025 года. 1. «Уэнсдэй», 2-й сезон Где: Netflix

Жанры: фэнтези, комедия, криминал, детектив

Страна: США

Рейтинг IMDb: 8.10

Актерский состав: Дженна Ортега, Хантер Доэн, Эмма Майерс, Кэтрин Зета-Джонс, Джорджи Фармер, Луис Гусман В продолжении сериала зрители вновь окунутся в приключения 16-летней мятежницы Уэнсдей из семейки Аддамс. Сериал «Уэнсдэй», вышедший в 2022 году, представляет собой историю взросления, обернутую в оболочку мистики и абсурдизма, приправленную черным юмором и увлекательным расследованием. Вероятно, именно благодаря этому сочетанию первый сезон завоевал сердца миллионов зрителей и побил рекорд по количеству просмотров на платформе Netflix всего за неделю. 2. «Разделение», 2-й сезон Где : Apple TV+

Дата выхода: 17 января 2025 года

Жанры: научная фантастика, триллер, драма, детектив

Страна: США

Рейтинг IMDb : — 8,7

: — 8,7 Основные роли: Адам Скотт, Зак Черри, Бриттни Лоуэр, Трэмелл Тиллман, Джен Таллок Продолжение популярного научно-фантастического триллера 2022 года обещает ещё больше интригующих тайн и драматических поворотов внутри таинственной корпорации Lumon Industries. Первый сезон раскрыл перед нами мир Марка Скаута и его коллег, прошедших через процесс разделения своей профессиональной и личной жизни. Во втором сезоне герои будут продолжать распутывать загадки своего мрачного офисного пространства. Снимать новый сезон начали в 2023 году, однако работу пришлось приостановить из-за забастовки сценаристов и разногласий среди разработчиков сериала. Тем не менее, все трудности были преодолены и в январе нас ждет премьера десяти новых эпизодов. Во втором сезоне зрителей ждут новые персонажи, хотя подробностей о них пока немного. Уже известно, что к основному составу присоединятся такие известные актеры, как Гвендолин Кристи, известная по роли Бриенны Тарт в сериале «Игра престолов», Джон Ноубл — знаменитый Деном в трилогии «Властелин колец», Алия Шокат, снявшаяся в фильме «В поисках»), Боб Балабан (известен по кинокартине «Разбираю Гарри»), Мерритт Уивер, получившая признание за роль в фильме «Бердмен» и другие. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ «Разделение» 2 сезон: что ждать от продолжения одного из лучших сериалов 2022 года 3. «Черное зеркало», 7-й сезон Где: Netflix

Жанр: научная фантастика, триллер, драма, детектив, хоррор

Страна: Великобритания

Рейтинг IMDb: 8.7

IMDb: 8.7 В главных ролях: Дэниэл Калуя, Тоби Кеббелл, Хейли Этвелл, Брайс Даллас Ховард, Уайатт Рассел Седьмой сезон «Черного зеркала» продолжит исследовать влияние современных технологий на человеческие судьбы. В марте 2024 года Netflix объявил о выходе нового сезона популярной научно-фантастической антологии. Однако, с момента анонса никакой дополнительной информации о сюжете, актерах или точной дате релиза не поступало. Уже стало известно, что новый сезон будет включать шесть эпизодов. Одной из особенностей этого сезона станет возвращение к сюжету одного из старых эпизодов — «USS Каллистер» из четвертого сезона, который содержит многочисленные отсылки к вселенной «Звездного пути». 4. Белый лотос, 3-й сезон Где: HBO

Жанр: драма, комедия

Страна: США

Рейтинг IMDb: 8

IMDb: 8 Актерский состав: Наташа Ротуэлл, Джон Грайз, Джейсон Айзекс, Эйми Лу Вуд, Паркер Поузи, Кэрри Кун Третий сезон сериала-антологии «Белый лотос» продолжит рассказывать о роскошных курортах и их обеспеченных гостях, чьи отдыхи неожиданно заканчиваются трагически. Действие нового сезона развернется в Таиланде, где белоснежные пляжи, древние традиции и экзотический колорит станут фоном для исследования тем смерти, восточных религий и духовности. Как и в первых двух сезонах, сериал покажет, насколько сложна и противоречива может быть природа человека. Шоураннер Майк Уайт ранее рассматривал кандидатуру сербского актера с российским гражданством Милоша Биковича для участия в новом сезоне, но в январе 2024 года HBO приняли решение отказаться от его услуг. 5. «Очень странные дела», 5-й сезон Где: Netflix

Жанры: ужасы, научная фантастика, фэнтези, триллер, драма, детектив

Страна: США

Рейтинг IMDb: 8.7

Актерский состав: Вайнона Райдер, Гейтен Матараццо, Дэвид Харбор, Милли Бобби Браун, Финн Вулфхард и др. Заключительный сезон самого популярного подросткового сериала последних лет обещает завершить эпопею борьбы жителей маленького города Хоукинс против темных сил. Хотя деталей сюжета пока нет, известно, что весь основной актерский состав и шоураннеры братья Дафферы вернутся к работе над проектом. Несмотря на то, что к моменту выхода последнего сезона сериалу исполнится почти десять лет, он остается актуальным и вызывает бурную реакцию у поклонников — достаточно посмотреть комментарии под последним тизером. 6. «Рассказ служанки», 6-й сезон Где: Hulu

Hulu Жанр : научно-фантастический триллер с элементами драмы.

: научно-фантастический триллер с элементами драмы. Cтрана : США.

: США. Рейтинг IMDb: 7,9

IMDb: 7,9 В главных ролях: Элизабет Мосс, Ивонн Страховски, Энн Дауд, О . Т. Фагбенли и др. Завершающий шестой сезон сериала «Рассказ служанки» продолжит историю Джун, завершая экранизацию романа Маргарет Этвуд. Параллельно, под руководством Брюса Миллера, создателя первых пяти сезонов, ведется работа над спин-оффом — сериалом «Заветы», также основанном на произведениях Этвуд. Дебютировавший в 2017 году, сериал, ставший культовым примером антиутопического жанра, изображает общество, где женщины лишены базовых прав, а власть строится на подавлении и религиозном экстремизме. «Рассказ служанки» завоевал 15 премий «Эмми», став новатором среди проектов стриминговых сервисов, получивших такое признание. НОВОСТЬ ПО ТЕМЕ Курганский киновед назвал топ-10 легендарных фильмов, которые стыдно не знать 7. «Метод», 3-й сезон Где: Кинопоиск

Жанр: триллер, криминал, драма

Страна: Россия

Рейтинг : 8.2

Актерский состав: Константин Хабенский, Анна Савранская, Никита Кологривый, Денис Бургазлиев, Юрий Быков Спустя пять лет после завершения событий второго сезона Родион Меглин, опытный следователь по особо важным делам, больше не работает в одиночку. Он собрал вокруг себя команду специалистов, каждый из которых обладает глубокими знаниями в области криминальной психологии, что позволяет им эффективно раскрывать самые сложные и ужасающие преступления по всей стране. В коллектив вливается новая сотрудница Лера, но вскоре возникает подозрение, что она хранит какие-то секреты. Постановщиком третьего сезона выступил Юрий Быков, также исполнивший в нем одну из ролей. 8. «Оно: Добро пожаловать в Дерри» Где : HBO

Жанр: ужасы

Страна: США

Актерский состав: Билл Скарсгард, Джеймс Римар, Мэделин Стоу, Тейлор Пейдж, Джован Адепо Cтриминговый сервис Max готовит к выходу приквел к фильмам ужасов «Оно» и «Оно-2», снятым по мотивам романа Стивена Кинга. Действие сериала развернется в Дерри, штат Мэн, в 1960-х годах, задолго до событий оригинальной истории. Центральным сюжетом станет раскрытие тайн происхождения Пеннивайза, жуткого клоуна, ставшего визитной карточкой франшизы. Режиссером и исполнительным продюсером сериала выступит Энди Мускетти, известный по фильмам «Оно». Премьера, первоначально запланированная на Хэллоуин 2024 года, перенесена на 2025 год в связи с забастовками в Голливуде. 9. Чужой: Земля Где : Hulu

Жанр: ужасы, научная фантастика

Страна: США

Актерский состав: Сидни Чендлер, Алекс Лоутер, Тимоти Олифант, Эсси Дэвис, Дэвид Рисдаль Поклонники вселенной «Чужого» наконец смогут насладиться новым проектом без долгого ожидания. После успеха фильма «Чужой: Ромул» летом 2024 года, в 2025 году на Hulu стартует многосерийный приквел всей франшизы. Сюжет сериала развернется на Земле в 2090-х годах, за три десятилетия до событий оригинального фильма Ридли Скотта, и охватит различные локации. Кстати, сам Ридли Скотт совместно с шоураннером Ноем Хоули выступили исполнительными продюсерами проекта, что гарантирует высокое качество и верность духу исходной киновселенной. 10. «Одни из нас», 2-й сезон Где : Max

Жанр: научная фантастика, драма, ужасы, боевик

Страна: Канада, США

Рейтинг IMDb : 8.7

: 8.7 Актерский состав: Педро Паскаль, Белла Рэмзи, Гэбриел Луна, Изабела Мерсед, Кейтлин Дивер, Джеффри Райт Второй сезон адаптации популярной игры The Last of Us вновь окунет зрителей в атмосферу постапокалиптической Америки, наводнённой ордами агрессивных зомби. Вместе с главными персонажами — молчаливым Джоэлом и бойкой девочкой-подростком Элли — зрители продолжат исследование жестокой и опасной среды. Согласно трейлерам, многие сцены были дословно воспроизведены из второй части игры The Last of Us. Однако создатели сериала Нил Дракманн и Крэйг Мейзин уверяют, что им удастся удивить даже самых ярых поклонников игровой серии. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Наступающий 2025 год готовит немало интересных премьер и продолжений любимых фильмов. Ведущие онлайн-платформы выпускают серию громких новинок и возвращают любимые сериалы. В числе громких премьер — «Уэнсдэй», «Очень странные дела», «Разделение» и другие. URA.RU подготовил топ-10 ожидаемых премьер сериалов 2025 года. 1. «Уэнсдэй», 2-й сезон В продолжении сериала зрители вновь окунутся в приключения 16-летней мятежницы Уэнсдей из семейки Аддамс. Сериал «Уэнсдэй», вышедший в 2022 году, представляет собой историю взросления, обернутую в оболочку мистики и абсурдизма, приправленную черным юмором и увлекательным расследованием. Вероятно, именно благодаря этому сочетанию первый сезон завоевал сердца миллионов зрителей и побил рекорд по количеству просмотров на платформе Netflix всего за неделю. 2. «Разделение», 2-й сезон Продолжение популярного научно-фантастического триллера 2022 года обещает ещё больше интригующих тайн и драматических поворотов внутри таинственной корпорации Lumon Industries. Первый сезон раскрыл перед нами мир Марка Скаута и его коллег, прошедших через процесс разделения своей профессиональной и личной жизни. Во втором сезоне герои будут продолжать распутывать загадки своего мрачного офисного пространства. Снимать новый сезон начали в 2023 году, однако работу пришлось приостановить из-за забастовки сценаристов и разногласий среди разработчиков сериала. Тем не менее, все трудности были преодолены и в январе нас ждет премьера десяти новых эпизодов. Во втором сезоне зрителей ждут новые персонажи, хотя подробностей о них пока немного. Уже известно, что к основному составу присоединятся такие известные актеры, как Гвендолин Кристи, известная по роли Бриенны Тарт в сериале «Игра престолов», Джон Ноубл — знаменитый Деном в трилогии «Властелин колец», Алия Шокат, снявшаяся в фильме «В поисках»), Боб Балабан (известен по кинокартине «Разбираю Гарри»), Мерритт Уивер, получившая признание за роль в фильме «Бердмен» и другие. 3. «Черное зеркало», 7-й сезон Седьмой сезон «Черного зеркала» продолжит исследовать влияние современных технологий на человеческие судьбы. В марте 2024 года Netflix объявил о выходе нового сезона популярной научно-фантастической антологии. Однако, с момента анонса никакой дополнительной информации о сюжете, актерах или точной дате релиза не поступало. Уже стало известно, что новый сезон будет включать шесть эпизодов. Одной из особенностей этого сезона станет возвращение к сюжету одного из старых эпизодов — «USS Каллистер» из четвертого сезона, который содержит многочисленные отсылки к вселенной «Звездного пути». 4. Белый лотос, 3-й сезон Третий сезон сериала-антологии «Белый лотос» продолжит рассказывать о роскошных курортах и их обеспеченных гостях, чьи отдыхи неожиданно заканчиваются трагически. Действие нового сезона развернется в Таиланде, где белоснежные пляжи, древние традиции и экзотический колорит станут фоном для исследования тем смерти, восточных религий и духовности. Как и в первых двух сезонах, сериал покажет, насколько сложна и противоречива может быть природа человека. Шоураннер Майк Уайт ранее рассматривал кандидатуру сербского актера с российским гражданством Милоша Биковича для участия в новом сезоне, но в январе 2024 года HBO приняли решение отказаться от его услуг. 5. «Очень странные дела», 5-й сезон Заключительный сезон самого популярного подросткового сериала последних лет обещает завершить эпопею борьбы жителей маленького города Хоукинс против темных сил. Хотя деталей сюжета пока нет, известно, что весь основной актерский состав и шоураннеры братья Дафферы вернутся к работе над проектом. Несмотря на то, что к моменту выхода последнего сезона сериалу исполнится почти десять лет, он остается актуальным и вызывает бурную реакцию у поклонников — достаточно посмотреть комментарии под последним тизером. 6. «Рассказ служанки», 6-й сезон Завершающий шестой сезон сериала «Рассказ служанки» продолжит историю Джун, завершая экранизацию романа Маргарет Этвуд. Параллельно, под руководством Брюса Миллера, создателя первых пяти сезонов, ведется работа над спин-оффом — сериалом «Заветы», также основанном на произведениях Этвуд. Дебютировавший в 2017 году, сериал, ставший культовым примером антиутопического жанра, изображает общество, где женщины лишены базовых прав, а власть строится на подавлении и религиозном экстремизме. «Рассказ служанки» завоевал 15 премий «Эмми», став новатором среди проектов стриминговых сервисов, получивших такое признание. 7. «Метод», 3-й сезон Спустя пять лет после завершения событий второго сезона Родион Меглин, опытный следователь по особо важным делам, больше не работает в одиночку. Он собрал вокруг себя команду специалистов, каждый из которых обладает глубокими знаниями в области криминальной психологии, что позволяет им эффективно раскрывать самые сложные и ужасающие преступления по всей стране. В коллектив вливается новая сотрудница Лера, но вскоре возникает подозрение, что она хранит какие-то секреты. Постановщиком третьего сезона выступил Юрий Быков, также исполнивший в нем одну из ролей. 8. «Оно: Добро пожаловать в Дерри» Cтриминговый сервис Max готовит к выходу приквел к фильмам ужасов «Оно» и «Оно-2», снятым по мотивам романа Стивена Кинга. Действие сериала развернется в Дерри, штат Мэн, в 1960-х годах, задолго до событий оригинальной истории. Центральным сюжетом станет раскрытие тайн происхождения Пеннивайза, жуткого клоуна, ставшего визитной карточкой франшизы. Режиссером и исполнительным продюсером сериала выступит Энди Мускетти, известный по фильмам «Оно». Премьера, первоначально запланированная на Хэллоуин 2024 года, перенесена на 2025 год в связи с забастовками в Голливуде. 9. Чужой: Земля Поклонники вселенной «Чужого» наконец смогут насладиться новым проектом без долгого ожидания. После успеха фильма «Чужой: Ромул» летом 2024 года, в 2025 году на Hulu стартует многосерийный приквел всей франшизы. Сюжет сериала развернется на Земле в 2090-х годах, за три десятилетия до событий оригинального фильма Ридли Скотта, и охватит различные локации. Кстати, сам Ридли Скотт совместно с шоураннером Ноем Хоули выступили исполнительными продюсерами проекта, что гарантирует высокое качество и верность духу исходной киновселенной. 10. «Одни из нас», 2-й сезон Второй сезон адаптации популярной игры The Last of Us вновь окунет зрителей в атмосферу постапокалиптической Америки, наводнённой ордами агрессивных зомби. Вместе с главными персонажами — молчаливым Джоэлом и бойкой девочкой-подростком Элли — зрители продолжат исследование жестокой и опасной среды. Согласно трейлерам, многие сцены были дословно воспроизведены из второй части игры The Last of Us. Однако создатели сериала Нил Дракманн и Крэйг Мейзин уверяют, что им удастся удивить даже самых ярых поклонников игровой серии.