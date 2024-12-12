Мигранты, задержанные в ЯНАО со шпионским набором, недавно получили вид на жительство в РФ

Задержанные с оружием в ЯНАО мигранты работали в ХМАО
© Служба новостей «URA.RU»
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Задержанные с оружием в ЯНАО мигранты получили вид на жительство в РФ два месяца назад
Задержанные с оружием в ЯНАО мигранты получили вид на жительство в РФ два месяца назад Фото:

Двое граждан Таджикистана, задержанные в Ноябрьске (ЯНАО) с оружием и шпионским набором, оформили вид на жительство в России этой осенью, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Мать братьев больше двух десятилетий живет в РФ, поэтому они получили документы в упрощенном порядке.

«Братья обратились за видом на жительство летом 2024 года, собрав полный пакет необходимых документов. Их мать — гражданка России с более чем 20-летним стажем, поэтому мужчины оформили документы в упрощенном порядке, без сдачи экзаменов по русскому языку и истории. Решение было принято в октябре», — сообщил инсайдер.

До инцидента мужчины вели себя безупречно. Они не привлекались к уголовной или административной ответственности, регулярно летали в Сургут на работу, не нарушали миграционного законодательства и не были замешаны в криминальных историях. По информации от источника, они работают в строительной сфере.

Ранее URA.RU сообщало, что двух братьев задержали в Ноябрьске с арсеналом оружия, боеприпасов, несколькими десятками сим-карт, накладной лысиной, линзами для изменения цвета глаз. По их словам, они увлекались охотой, однако силовики сомневаются в правдивости этих заявлений, особенно после того, как задержанные внезапно «забыли» русский язык на допросе.

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Двое граждан Таджикистана, задержанные в Ноябрьске (ЯНАО) с оружием и шпионским набором, оформили вид на жительство в России этой осенью, сообщил URA.RU источник в силовых структурах. Мать братьев больше двух десятилетий живет в РФ, поэтому они получили документы в упрощенном порядке. «Братья обратились за видом на жительство летом 2024 года, собрав полный пакет необходимых документов. Их мать — гражданка России с более чем 20-летним стажем, поэтому мужчины оформили документы в упрощенном порядке, без сдачи экзаменов по русскому языку и истории. Решение было принято в октябре», — сообщил инсайдер. До инцидента мужчины вели себя безупречно. Они не привлекались к уголовной или административной ответственности, регулярно летали в Сургут на работу, не нарушали миграционного законодательства и не были замешаны в криминальных историях. По информации от источника, они работают в строительной сфере. Ранее URA.RU сообщало, что двух братьев задержали в Ноябрьске с арсеналом оружия, боеприпасов, несколькими десятками сим-карт, накладной лысиной, линзами для изменения цвета глаз. По их словам, они увлекались охотой, однако силовики сомневаются в правдивости этих заявлений, особенно после того, как задержанные внезапно «забыли» русский язык на допросе.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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