Рютте заявил, что Россия в зоне СВО превзошла все ожидания НАТО

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Рютте признал преимущество России в темпах восстановления сил
Рютте признал преимущество России в темпах восстановления сил Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия восстанавливает свои военные силы быстрее, чем ожидалось альянсом. Такое заявление было сделано в ходе его последнего выступления.

«Несмотря на все усилия украинских партнеров НАТО, Россия восстанавливает свои силы значительно быстрее, чем ожидал альянс», — отметил Рютте. Его слова приводит ТАСС. Он также подчеркнул, что Москва эффективно извлекает уроки из своих ошибок.

В дополнение к этому, Рютте выразил обеспокоенность по поводу увеличения темпов производства вооружений в Китае, которые значительно превосходят показатели США. В связи с этим он призвал к ускоренной милитаризации европейской промышленности и увеличению военных расходов стран-членов НАТО.

Ранее Рютте заявил, что Россия для стран НАТО на данный момент не предоставляет угрозы. Тем не менее он призвал страны НАТО укреплять оборону и увеличивать расходы на безопасность.

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Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия восстанавливает свои военные силы быстрее, чем ожидалось альянсом. Такое заявление было сделано в ходе его последнего выступления. «Несмотря на все усилия украинских партнеров НАТО, Россия восстанавливает свои силы значительно быстрее, чем ожидал альянс», — отметил Рютте. Его слова приводит ТАСС. Он также подчеркнул, что Москва эффективно извлекает уроки из своих ошибок. В дополнение к этому, Рютте выразил обеспокоенность по поводу увеличения темпов производства вооружений в Китае, которые значительно превосходят показатели США. В связи с этим он призвал к ускоренной милитаризации европейской промышленности и увеличению военных расходов стран-членов НАТО. Ранее Рютте заявил, что Россия для стран НАТО на данный момент не предоставляет угрозы. Тем не менее он призвал страны НАТО укреплять оборону и увеличивать расходы на безопасность.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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