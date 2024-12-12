Рютте заявил, что Россия в зоне СВО превзошла все ожидания НАТО

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что Россия восстанавливает свои военные силы быстрее, чем ожидалось альянсом. Такое заявление было сделано в ходе его последнего выступления.
«Несмотря на все усилия украинских партнеров НАТО, Россия восстанавливает свои силы значительно быстрее, чем ожидал альянс», — отметил Рютте. Его слова приводит ТАСС. Он также подчеркнул, что Москва эффективно извлекает уроки из своих ошибок.
В дополнение к этому, Рютте выразил обеспокоенность по поводу увеличения темпов производства вооружений в Китае, которые значительно превосходят показатели США. В связи с этим он призвал к ускоренной милитаризации европейской промышленности и увеличению военных расходов стран-членов НАТО.
Ранее Рютте заявил, что Россия для стран НАТО на данный момент не предоставляет угрозы. Тем не менее он призвал страны НАТО укреплять оборону и увеличивать расходы на безопасность.
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