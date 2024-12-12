В России обесценили мнение Трампа по Украине и дали ему совет

Любые уступки, связанные с вооружением в обмен на невступление Украины в НАТО, не соответствуют национальным интересам России. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, комментируя предложения новоизбранного президента США Дональда Трампа по Украине. Вместо этого он посоветовал Трампу усилить влияние на решения лидера Украины Владимира Зеленского для начала переговоров с Россией.
«Никакое поступление вооружения в обмен на то, что Украина не будет вступать в НАТО, не может нас никоим образом устраивать. Мы действуем исходя из национальных интересов нашего государства», — заявил Швыткин в беседе с «Лентой.ру». Он добавил, что при этом Россия остается открытой к предложениям по разрешению украинского конфликта, включая те, что исходят от США, но они должны соответствовать интересам Москвы.
Швыткин также посоветовал не строить иллюзий по поводу прихода Трампа к власти в качестве президента. По его словам, предложения или сигналы, которые поступают со стороны Трампа, не могут служить их реализацией, их выполнением.
Ранее Трамп назвал глупым и опасным решение лидера Украины Владимира Зеленского бить ракетами вглубь России. Он также отметил, что наибольшую опасность на сегодняшний день представляет «неразумное» решение главы Украины Владимира Зеленского наносить ракетные атаки на территорию России.
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