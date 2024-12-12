Обладателям китайских машин рассказали горькую правду о росте цен

В 2025 году цены на китайские комплектующие материалы могут вырасти на 15-20%. Об этом сообщил руководитель сервисного направления автомобильного маркетплейса Fresh Александр Носко. Он добавил, что окончательная стоимость будет зависеть от курса рубля и логистических тарифов.
«Причина [повышения цен на запчасти] в том, что контракты с поставщиками из КНР заключаются в долларовом эквиваленте, поэтому стоимость комплектующих напрямую зависит от курса рубля, а также тарифов на логистику», — приводит «Коммерсант» слова Носко.
Тем не менее на текущий момент дилерские центры не испытывают проблем с обслуживанием китайских автомобилей. По словам Носко, у дилеров есть доступ ко всем необходимым каталогам и достаточный запас комплектующих на складах, что позволяет им поддерживать стабильность в работе сервисных служб.
Согласно данным «Автостата», за 11 месяцев текущего года россияне приобрели более 848 тысяч китайских автомобилей, что на 80% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Также на 60% увеличилось количество китайских брендов на российском рынке. Более 100 новых моделей, появившихся в этом году, в основном были произведены в Китае, включая автомобили марок Haval, Chery и Geely.
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