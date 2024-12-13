Российская авиация сорвала попытки контратак ВСУ в ДНР

Российская авиация уничтожила переправу через реку Мокрые Ялы
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Российская авиация уничтожила переправу через реку Мокрые Ялы к северу от Великой Новоселки
Российская авиация уничтожила переправу через реку Мокрые Ялы к северу от Великой Новоселки Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская авиация ликвидировала переправу через реку Мокрые Ялы в ДНР, которую ВСУ использовали для контратак в районе сел Новый Комар и Раздольное. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

«Фронтовая авиация отработала по переправе через реку Мокрые Ялы, через которую из Новоочереватого ВСУ перебрасывали подкрепления для штурма Нового Комара и попыток ударов по Раздольному», — отметил Рогов. Его слова передает ТАСС.

Ранее российские военнослужащие зашли в тыл украинской группировки в Великой Новоселке. Речь идет про село Новый Комар, пишет RT.

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Российская авиация ликвидировала переправу через реку Мокрые Ялы в ДНР, которую ВСУ использовали для контратак в районе сел Новый Комар и Раздольное. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов. «Фронтовая авиация отработала по переправе через реку Мокрые Ялы, через которую из Новоочереватого ВСУ перебрасывали подкрепления для штурма Нового Комара и попыток ударов по Раздольному», — отметил Рогов. Его слова передает ТАСС. Ранее российские военнослужащие зашли в тыл украинской группировки в Великой Новоселке. Речь идет про село Новый Комар, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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