Дочь Киркорова уехала из России в Дубай

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Дочь певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория улетела к брату Мартину в Дубай и купила новый iPhone
Дочь певца Филиппа Киркорова Алла-Виктория улетела к брату Мартину в Дубай и купила новый iPhone Фото:

Дочь певца Филиппа Киркорова, 13-летняя Алла-Виктория полетела на отдых перед новогодними каникулами в Дубай. Об этом пишут СМИ.

«Пару дней назад 13-летняя дочь короля шоу-бизнеса Алла-Виктория сообщила о том, что уезжает из России к своему брату Мартину [в Дубай]», — сообщает издание «7дней». По их данным, ожидая посадки в самолет, дочь Киркорова купила в дьюти-фри подарок своему брату, а себе — косметику Dior. На следующий день Алла-Виктория опубликовала фото купленного iPhone 16 и порадовалась.

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Дочь певца Филиппа Киркорова, 13-летняя Алла-Виктория полетела на отдых перед новогодними каникулами в Дубай. Об этом пишут СМИ. «Пару дней назад 13-летняя дочь короля шоу-бизнеса Алла-Виктория сообщила о том, что уезжает из России к своему брату Мартину [в Дубай]», — сообщает издание «7дней». По их данным, ожидая посадки в самолет, дочь Киркорова купила в дьюти-фри подарок своему брату, а себе — косметику Dior. На следующий день Алла-Виктория опубликовала фото купленного iPhone 16 и порадовалась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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