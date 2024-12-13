Дочь Киркорова уехала из России в Дубай

Дочь певца Филиппа Киркорова, 13-летняя Алла-Виктория полетела на отдых перед новогодними каникулами в Дубай. Об этом пишут СМИ.
«Пару дней назад 13-летняя дочь короля шоу-бизнеса Алла-Виктория сообщила о том, что уезжает из России к своему брату Мартину [в Дубай]», — сообщает издание «7дней». По их данным, ожидая посадки в самолет, дочь Киркорова купила в дьюти-фри подарок своему брату, а себе — косметику Dior. На следующий день Алла-Виктория опубликовала фото купленного iPhone 16 и порадовалась.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.