Дочь Киркорова рассказала о звездном отце в домашней обстановке

Российский эстрадный певец Филипп Киркоров разрешает своим детям все. Об этом сообщила дочь поп-короля Алла-Виктория.
«Он очень добрый. Всегда разрешает все, что захотим», — рассказала Киркорова о своем отце. Ее слова передает Starhit.
Отмечается, что дети Киркорова не стремятся следовать профессиональному пути своего знаменитого отца. Алла-Виктория питает интерес к дизайну интерьеров и хочет связать с этой сферой свою будущую карьеру, тогда как Мартин увлечен спортом. особенно любит футбол. «Слава Богу, нормальные вырастут дети», — выразил Киркоров радость по этому поводу.
Ранее появилась информация, что певец Филипп Киркоров познакомит 13-летнюю дочь Аллу-Викторию с потенциальным женихом, который передал ей букет цветов через артиста. Поклонник девочки является ее ровесником. Киркоров выразил восторг от того, что дочь получила букет цветов от «будущего жениха». Он также выразил желание организовать встречу детей.
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