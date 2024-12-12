12 декабря 2024

Тюменец два года скрывался от военкомата

© Служба новостей «URA.RU»
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Мужчина скрывался после истечения периода отсрочки
Мужчина скрывался после истечения периода отсрочки Фото:

Житель Тюменской области с ноября 2022 года по июнь 2024 скрывался от военкомата. Суд обязал ему выплатить штраф в размере 10 000 рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.

«Специалист ВУС администрации Нижнетавдинского района Тюменской области в период с ноября 2022 года по июнь 2024 года, после истечения срока предоставления подсудимому отсрочки по призыву на военную службу, неоднократно осуществлял выезд по месту регистрации призывника-подсудимого с целью вручения ему повестки о явке в военкомат для прохождения очередного медицинского освидетельствования в рамках призывной кампании. Каждый раз дома его застать не предоставлялось возможным», — сообщили в ведомстве.

На заседании мужчина признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.

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Житель Тюменской области с ноября 2022 года по июнь 2024 скрывался от военкомата. Суд обязал ему выплатить штраф в размере 10 000 рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы. «Специалист ВУС администрации Нижнетавдинского района Тюменской области в период с ноября 2022 года по июнь 2024 года, после истечения срока предоставления подсудимому отсрочки по призыву на военную службу, неоднократно осуществлял выезд по месту регистрации призывника-подсудимого с целью вручения ему повестки о явке в военкомат для прохождения очередного медицинского освидетельствования в рамках призывной кампании. Каждый раз дома его застать не предоставлялось возможным», — сообщили в ведомстве. На заседании мужчина признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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