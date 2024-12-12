Тюменец два года скрывался от военкомата

Житель Тюменской области с ноября 2022 года по июнь 2024 скрывался от военкомата. Суд обязал ему выплатить штраф в размере 10 000 рублей. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы.
«Специалист ВУС администрации Нижнетавдинского района Тюменской области в период с ноября 2022 года по июнь 2024 года, после истечения срока предоставления подсудимому отсрочки по призыву на военную службу, неоднократно осуществлял выезд по месту регистрации призывника-подсудимого с целью вручения ему повестки о явке в военкомат для прохождения очередного медицинского освидетельствования в рамках призывной кампании. Каждый раз дома его застать не предоставлялось возможным», — сообщили в ведомстве.
На заседании мужчина признал свою вину. Суд назначил ему наказание в виде штрафа в размере 10 000 рублей.
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