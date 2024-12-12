Свердловский минздрав назвал свои главные задачи на 2025 год

Министерству здравоохранения Свердловской области в 2025 году предстоит усилить борьбу с сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Об этом URA.RU рассказал замминистра Андрей Шастин.
«Мы не говорим о проблемах. Как считает наш министр здравоохранения Андрей Карлов, нужно говорить о тех задачах, которые предстоит решать. Мы этим занимаемся. <…> В рамках нацпроекта „Здравоохранение“ реализуются региональные проекты по различным направлениям. Это касается и модернизации службы первичной медико-санитарной помощи, и борьбы с сердечно-сосудистыми заболеваниями, с онкологическими заболеваниями», — сказал Шастин, отвечая на вопрос агентства о проблемах в сфере здравоохранения.
В 2023 году в регионе сохранилась выявляемость большого числа больных в 4-й стадии рака и снизился показатель пятилетней выживаемости. В первом полугодии 2024-го в пятерке лидеров оставались злокачественные новообразования женской молочной железы, кожи, предстательной железы, ободочной кишки, трахеи и бронхов. Высоким остается уровень сердечно-сосудистых заболеваний: в среднем ежегодно от инсульта и его последствий умирает около трех тысяч жителей региона.
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