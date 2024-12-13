На Украине экстренно отключают свет в нескольких областях

В результате серии взрывов, прогремевших в различных регионах Украины, начались превентивные отключения электроэнергии. Сейчас воздушная тревога объявлена на территории всей страны.
«В Киеве экстренные отключения электричества», — пишет telegram-канал «Украина.ру». По информации издания «Страна», без света также остались жители Львовской области и Одессы. В Одессе, помимо отключения электричества, также была остановлена работа электротранспорта и прервано водоснабжение. «Укрэнерго» объявила о расширении масштабов отключения электроэнергии, введя три очереди отключений, что может привести к отсутствию света до 12 часов.
Взрывы были зафиксированы в Киеве, Кременчуге, Харькове, Ивано-Франковске, Сумах, а также Винницкой, Киевской, Львовской, Полтавской, Одесской, Хмельницкой, Харьковской и Черкасской областях. Министр энергетики Украины Герман Галущенко заявил, что инфраструктура энергетической отрасли в стране оказалась под угрозой.
В районе Бурштын в Ивано-Франковской области был слышен один из взрывов. В этом месте расположена Бурштынская теплоэлектростанция. Кроме того, через эту территорию проходят линии электропередач, связывающие Украину с Венгрией, Румынией и Словакией. На территории области было зафиксировано более 10 взрывов.
Ранее стало известно о массированной атаке по территории Украины. В 14 регионах страны звучит воздушная тревога, а в ряде городов слышны взрывы. Куда приходятся удары — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.