Администратора «Пятерочки» в Екатеринбурге пытали из-за денег

13 декабря 2024 в 12:49 Размер текста - 17 +

Сожитель изрезал жену ножом, требуя перевести на карту деньги (архивное фото) Фото: Александр Мамаев © URA.RU Администратора одного из екатеринбургских магазинов сети «Пятерочка» жестоко пытал сожитель, пока она не перевела ему крупную сумму денег. Подробности преступления, совершенного в октябре, URA.RU раскрыл источник. «На улице Заводской 50-летний мужчина изрезал ножом свою гражданскую жену, требуя деньги. В итоге она перевела ему на карту 48 тысяч рублей. Потом вся в крови выползла на лестничную клетку и сумела позвать на помощь», — объяснил собеседник агентства. Она не умерла, как сообщалось ранее, а чудом выжила, но получила серьезные ранения и попала в реанимацию. С места происшествия были изъяты два ножа в крови, окровавленное постельное белье и кофта пострадавшей — вся изрезанная и тоже в крови. Мучитель женщины задержан. Ему предъявлено обвинение по трем статьям: «Покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30 — ч.1 ст. 105 УК РФ)», «Разбой» (ч. 4 ст. 162 УК РФ) и «Незаконное лишение свободы» (ч. 2 ст. 127 УК РФ). Ранее в пресс-службе свердловского СКР от комментария воздержались. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Администратора одного из екатеринбургских магазинов сети «Пятерочка» жестоко пытал сожитель, пока она не перевела ему крупную сумму денег. Подробности преступления, совершенного в октябре, URA.RU раскрыл источник. «На улице Заводской 50-летний мужчина изрезал ножом свою гражданскую жену, требуя деньги. В итоге она перевела ему на карту 48 тысяч рублей. Потом вся в крови выползла на лестничную клетку и сумела позвать на помощь», — объяснил собеседник агентства. Она не умерла, как сообщалось ранее, а чудом выжила, но получила серьезные ранения и попала в реанимацию. С места происшествия были изъяты два ножа в крови, окровавленное постельное белье и кофта пострадавшей — вся изрезанная и тоже в крови. Мучитель женщины задержан. Ему предъявлено обвинение по трем статьям: «Покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30 — ч.1 ст. 105 УК РФ)», «Разбой» (ч. 4 ст. 162 УК РФ) и «Незаконное лишение свободы» (ч. 2 ст. 127 УК РФ). Ранее в пресс-службе свердловского СКР от комментария воздержались.