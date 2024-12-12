12 декабря 2024

Администратора «Пятерочки» в Екатеринбурге пытали из-за денег

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Клипарт. Екатеринбург, убийство, нападение, покушение, уголовник, разбой, колотая рана, бандит, преступник, нож
Сожитель изрезал жену ножом, требуя перевести на карту деньги (архивное фото) Фото:

Администратора одного из екатеринбургских магазинов сети «Пятерочка» жестоко пытал сожитель, пока она не перевела ему крупную сумму денег. Подробности преступления, совершенного в октябре, URA.RU раскрыл источник.

«На улице Заводской 50-летний мужчина изрезал ножом свою гражданскую жену, требуя деньги. В итоге она перевела ему на карту 48 тысяч рублей. Потом вся в крови выползла на лестничную клетку и сумела позвать на помощь», — объяснил собеседник агентства.

Она не умерла, как сообщалось ранее, а чудом выжила, но получила серьезные ранения и попала в реанимацию. С места происшествия были изъяты два ножа в крови, окровавленное постельное белье и кофта пострадавшей — вся изрезанная и тоже в крови.

Мучитель женщины задержан. Ему предъявлено обвинение по трем статьям: «Покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30 — ч.1 ст. 105 УК РФ)», «Разбой» (ч. 4 ст. 162 УК РФ) и «Незаконное лишение свободы» (ч. 2 ст. 127 УК РФ). Ранее в пресс-службе свердловского СКР от комментария воздержались.

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Администратора одного из екатеринбургских магазинов сети «Пятерочка» жестоко пытал сожитель, пока она не перевела ему крупную сумму денег. Подробности преступления, совершенного в октябре, URA.RU раскрыл источник. «На улице Заводской 50-летний мужчина изрезал ножом свою гражданскую жену, требуя деньги. В итоге она перевела ему на карту 48 тысяч рублей. Потом вся в крови выползла на лестничную клетку и сумела позвать на помощь», — объяснил собеседник агентства. Она не умерла, как сообщалось ранее, а чудом выжила, но получила серьезные ранения и попала в реанимацию. С места происшествия были изъяты два ножа в крови, окровавленное постельное белье и кофта пострадавшей — вся изрезанная и тоже в крови. Мучитель женщины задержан. Ему предъявлено обвинение по трем статьям: «Покушение на убийство» (ч. 3 ст. 30 — ч.1 ст. 105 УК РФ)», «Разбой» (ч. 4 ст. 162 УК РФ) и «Незаконное лишение свободы» (ч. 2 ст. 127 УК РФ). Ранее в пресс-службе свердловского СКР от комментария воздержались.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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