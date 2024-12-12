Сгоревший свердловский поселок, где бунтовали жители, передают другому мэру

Свердловские депутаты меняют границы поселка Таежный, который горел в 2023 году

13 декабря 2024 в 12:57 Размер текста - 17 +

Сейчас поселок Таежный относится к Алапаевскому району Фото (архив): Владимир Жабриков © URA.RU В свердловском заксобрании начали рассматривать вопрос об изменении границ поселка Таежный (население — 120 человек) на севере области, где весной 2023 года во время масштабных пожаров сгорели десятки домов. Губернатор Евгений Куйвашев еще весной обозначил, что он должен быть передан от Махнево (Алапаевский район) Верхотурскому округу, однако жители выступили против. Законопроект обсудили на заседании комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления под председательством Михаила Зубарева, рассказали URA.RU в управлении информполитики заксобрания. «Поселок Таежный почти со всех сторон окружен территорией городского округа Верхотурский. Отнесение поселка Таежный к новому району приведет к оптимизации административно-территориального устройства и будет способствовать повышению эффективности управления в части благоустройства, ЖКХ, обеспечения экологической и пожарной безопасности, повышения качества жизни местного населения», — прокомментировал Зубарев. Людмила Бабушкина внимательно следит за судьбой поселка Фото: Илья Московец © URA.RU Глава Махнево Алексей Корелин и местные депутаты инициативу поддержали. При этом, по данным URA.RU, среди жителей Таежного единогласия до сих пор нет. Весной они даже писали Куйвашеву, обеспокоенные, что смена границ поселка напротив приведет к ухудшению ситуации, в том числе с пожарной безопасностью. «Осенью с жителями приезжал разговаривать [управляющий Северным округом Александр] Вервейн. Ему задавали вопросы, часть возражений он снял, но мнения до сих пор разделены», — поделился осведомленный источник. В заксобрании добавили, что законопроект подготовлен из-за того, что с 1 января 2025 года отдельные городские округа наделяются статусом муниципального. «Нужна правовая основа для осуществления органами местного самоуправления муниципальных округов отдельных полномочий в сферах жилищных отношений, градостроительной деятельности и организации дорожного движения, а также для осуществления органами государственной власти отдельных полномочий в указанных сферах», — отмечала ранее председатель парламента Людмила Бабушкина. Как ранее сообщало URA.RU, с идеей передать Таежный в управление главы Верхотурского городского округа Алексея Лиханова губернатор Куйвашев выступил 17 апреля — на встрече с мэрами свердловских муниципалитетов. Объясняя причину такого решения, указывали, что жители Таежного во многом и так пользуются инфраструктурой соседнего района — в школу дети ходят именно туда, мусорный оператор тоже приезжает из Верхотурья. Более того, когда весной 2023 года поселок горел, первым туда прибыл именно Лиханов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В свердловском заксобрании начали рассматривать вопрос об изменении границ поселка Таежный (население — 120 человек) на севере области, где весной 2023 года во время масштабных пожаров сгорели десятки домов. Губернатор Евгений Куйвашев еще весной обозначил, что он должен быть передан от Махнево (Алапаевский район) Верхотурскому округу, однако жители выступили против. Законопроект обсудили на заседании комитета по региональной политике и развитию местного самоуправления под председательством Михаила Зубарева, рассказали URA.RU в управлении информполитики заксобрания. «Поселок Таежный почти со всех сторон окружен территорией городского округа Верхотурский. Отнесение поселка Таежный к новому району приведет к оптимизации административно-территориального устройства и будет способствовать повышению эффективности управления в части благоустройства, ЖКХ, обеспечения экологической и пожарной безопасности, повышения качества жизни местного населения», — прокомментировал Зубарев. Глава Махнево Алексей Корелин и местные депутаты инициативу поддержали. При этом, по данным URA.RU, среди жителей Таежного единогласия до сих пор нет. Весной они даже писали Куйвашеву, обеспокоенные, что смена границ поселка напротив приведет к ухудшению ситуации, в том числе с пожарной безопасностью. «Осенью с жителями приезжал разговаривать [управляющий Северным округом Александр] Вервейн. Ему задавали вопросы, часть возражений он снял, но мнения до сих пор разделены», — поделился осведомленный источник. В заксобрании добавили, что законопроект подготовлен из-за того, что с 1 января 2025 года отдельные городские округа наделяются статусом муниципального. «Нужна правовая основа для осуществления органами местного самоуправления муниципальных округов отдельных полномочий в сферах жилищных отношений, градостроительной деятельности и организации дорожного движения, а также для осуществления органами государственной власти отдельных полномочий в указанных сферах», — отмечала ранее председатель парламента Людмила Бабушкина. Как ранее сообщало URA.RU, с идеей передать Таежный в управление главы Верхотурского городского округа Алексея Лиханова губернатор Куйвашев выступил 17 апреля — на встрече с мэрами свердловских муниципалитетов. Объясняя причину такого решения, указывали, что жители Таежного во многом и так пользуются инфраструктурой соседнего района — в школу дети ходят именно туда, мусорный оператор тоже приезжает из Верхотурья. Более того, когда весной 2023 года поселок горел, первым туда прибыл именно Лиханов.