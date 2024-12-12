12 декабря 2024

В свердловском минздраве назвали причину дефицита врачей

Причиной дефицита врачей в Свердловской области стала внутренняя миграция
© Служба новостей «URA.RU»
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Вручение автомобилей скорой медицинской помощи. Екатеринбург , шастин андрей
Андрей Шастин (справа) считает, что дефицит врачей возникает из-за переездов и выхода на пенсию Фото:

Минздрав Свердловской области в 2025 году планирует усиленно решать вопрос дефицита врачей. Эту задачу замминистра Андрей Шастин назвал первоочередной в разговоре с URA.RU. Также он назвал главные причины.

«Конечно, в отдельных лечебных учреждениях возникает дефицит некоторых специалистов. Это связано с тем, что кто-то из врачей переезжает в другой регион, например, или уходят на пенсию. Мы всегда стараемся реагировать на этот кадровый дефицит и учитывать при подготовке в программе по обучению наших врачей в ординатуре», — сказал Шастин. Он добавил, что в последние три года дефицит заметно снижается. По его словам, минздрав предпринимает все усилия, чтобы врачи работали в хороших условиях и на современном оборудовании.

В конце 2021 года министр здравоохранения региона Андрей Карлов публично признал, что в медучреждениях не хватает врачей. В 2023-м минздрав первоочередной задачей также назвал решение кадрового вопроса.

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Минздрав Свердловской области в 2025 году планирует усиленно решать вопрос дефицита врачей. Эту задачу замминистра Андрей Шастин назвал первоочередной в разговоре с URA.RU. Также он назвал главные причины. «Конечно, в отдельных лечебных учреждениях возникает дефицит некоторых специалистов. Это связано с тем, что кто-то из врачей переезжает в другой регион, например, или уходят на пенсию. Мы всегда стараемся реагировать на этот кадровый дефицит и учитывать при подготовке в программе по обучению наших врачей в ординатуре», — сказал Шастин. Он добавил, что в последние три года дефицит заметно снижается. По его словам, минздрав предпринимает все усилия, чтобы врачи работали в хороших условиях и на современном оборудовании. В конце 2021 года министр здравоохранения региона Андрей Карлов публично признал, что в медучреждениях не хватает врачей. В 2023-м минздрав первоочередной задачей также назвал решение кадрового вопроса.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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