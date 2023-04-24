В свердловском минздраве определились с приоритетной задачей на 2023 год

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Депутат областной думы Александр Ильтяков в центре переливания крови. Курган , тонометр, медицина, кабинет врача, медик
В регионе врачебный кадровый дефицит решат за счет дополнительных мер поддержки Фото:

Вопрос кадрового дефицита является приоритетным для министерства здравоохранения Свердловской области. В 2023 году планируется частично решить проблему в медучреждениях региона за счет дополнительных мер социальной поддержки. Речь идет о программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделились в департаменте информационной политики области (ДИП).

«Кадровая политика в здравоохранении имеет приоритетное значение, и она дополняется новыми мерами социальной поддержки. В регионе продолжат действовать программы „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“. В 2023 году одними из ключевых задач для минздрава региона также станут дальнейшее снижение смертности до 10% и обеспечения роста охвата диспансерным наблюдением пациентов», — отметили в ДИПе.

Ранее URA.RU писало, что в свердловских больницах образовался дефицит медсестер. За полгода спрос на медсестер вырос на 68%.

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Вопрос кадрового дефицита является приоритетным для министерства здравоохранения Свердловской области. В 2023 году планируется частично решить проблему в медучреждениях региона за счет дополнительных мер социальной поддержки. Речь идет о программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделились в департаменте информационной политики области (ДИП). «Кадровая политика в здравоохранении имеет приоритетное значение, и она дополняется новыми мерами социальной поддержки. В регионе продолжат действовать программы „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“. В 2023 году одними из ключевых задач для минздрава региона также станут дальнейшее снижение смертности до 10% и обеспечения роста охвата диспансерным наблюдением пациентов», — отметили в ДИПе. Ранее URA.RU писало, что в свердловских больницах образовался дефицит медсестер. За полгода спрос на медсестер вырос на 68%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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