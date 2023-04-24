В свердловском минздраве определились с приоритетной задачей на 2023 год

24 апреля 2023 в 19:05 Размер текста - 17 +

В регионе врачебный кадровый дефицит решат за счет дополнительных мер поддержки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вопрос кадрового дефицита является приоритетным для министерства здравоохранения Свердловской области. В 2023 году планируется частично решить проблему в медучреждениях региона за счет дополнительных мер социальной поддержки. Речь идет о программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделились в департаменте информационной политики области (ДИП). «Кадровая политика в здравоохранении имеет приоритетное значение, и она дополняется новыми мерами социальной поддержки. В регионе продолжат действовать программы „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“. В 2023 году одними из ключевых задач для минздрава региона также станут дальнейшее снижение смертности до 10% и обеспечения роста охвата диспансерным наблюдением пациентов», — отметили в ДИПе. Ранее URA.RU писало, что в свердловских больницах образовался дефицит медсестер. За полгода спрос на медсестер вырос на 68%.

Вопрос кадрового дефицита является приоритетным для министерства здравоохранения Свердловской области. В 2023 году планируется частично решить проблему в медучреждениях региона за счет дополнительных мер социальной поддержки. Речь идет о программах «Земский доктор» и «Земский фельдшер». Такой информацией с корреспондентом URA.RU поделились в департаменте информационной политики области (ДИП). «Кадровая политика в здравоохранении имеет приоритетное значение, и она дополняется новыми мерами социальной поддержки. В регионе продолжат действовать программы „Земский доктор“ и „Земский фельдшер“. В 2023 году одними из ключевых задач для минздрава региона также станут дальнейшее снижение смертности до 10% и обеспечения роста охвата диспансерным наблюдением пациентов», — отметили в ДИПе. Ранее URA.RU писало, что в свердловских больницах образовался дефицит медсестер. За полгода спрос на медсестер вырос на 68%.