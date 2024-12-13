МЧС продлило экстренное предупреждение из-за снегопада в Свердловской области

В Свердловской области 14 декабря ожидается сильный снегопад. Спасатели второй день подряд призывают жителей региона быть бдительными во время непогоды. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.
«При сильном снегопаде обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Остерегайтесь нависших предметов, оборванных проводов, разбитого стекла и других источников опасности», — предупредили в ведомстве.
При этом, согласно прогнозу Уральского гидрометцентра, осадки на Среднем Урале будут идти всего один день, а после них наступит похолодание. К возобновлению снегопадов стоит готовиться 16 декабря.
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