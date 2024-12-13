МЧС продлило экстренное предупреждение из-за снегопада в Свердловской области

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Свердловчан призвали быть бдительными Фото:

В Свердловской области 14 декабря ожидается сильный снегопад. Спасатели второй день подряд призывают жителей региона быть бдительными во время непогоды. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

«При сильном снегопаде обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Остерегайтесь нависших предметов, оборванных проводов, разбитого стекла и других источников опасности», — предупредили в ведомстве.

При этом, согласно прогнозу Уральского гидрометцентра, осадки на Среднем Урале будут идти всего один день, а после них наступит похолодание. К возобновлению снегопадов стоит готовиться 16 декабря.

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В Свердловской области 14 декабря ожидается сильный снегопад. Спасатели второй день подряд призывают жителей региона быть бдительными во время непогоды. Об этом рассказали в пресс-службе регионального ГУ МЧС. «При сильном снегопаде обходите шаткие строения и дома с неустойчивой кровлей. Остерегайтесь нависших предметов, оборванных проводов, разбитого стекла и других источников опасности», — предупредили в ведомстве. При этом, согласно прогнозу Уральского гидрометцентра, осадки на Среднем Урале будут идти всего один день, а после них наступит похолодание. К возобновлению снегопадов стоит готовиться 16 декабря.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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