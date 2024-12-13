Зеленский заявил об использовании F-16

Президента Украины Владимир Зеленский заявил о применении западных истребителей F-16. По его словам, военная техника была задействована при отражении ударов российских военных по энергетической инфраструктуре страны.
«Удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет сбиты благодаря нашим F-16. Также россияне задействовали в этой атаке около 200 беспилотников», — заявил украинский лидер. О применении истребителей он написал в своем telegram-канале.
Самолеты F-16 прибыли в страну еще в конце лета 2024 года. Однако украинская сторона не спешила задействовать их. Западные американские наблюдатели и эксперты были возмущены тем, что техника, которую так просил украинский лидер, не использовалась.
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