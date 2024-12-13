Зеленский заявил об использовании F-16

Зеленский: истребители F-16 были применены при отражении ударов по Украине
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Зеленский заявил, что ВСУ с помощью F-16 сбили около 80 ракет
Зеленский заявил, что ВСУ с помощью F-16 сбили около 80 ракет Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Президента Украины Владимир Зеленский заявил о применении западных истребителей F-16. По его словам, военная техника была задействована при отражении ударов российских военных по энергетической инфраструктуре страны.

«Удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет сбиты благодаря нашим F-16. Также россияне задействовали в этой атаке около 200 беспилотников», — заявил украинский лидер. О применении истребителей он написал в своем telegram-канале.

Самолеты F-16 прибыли в страну еще в конце лета 2024 года. Однако украинская сторона не спешила задействовать их. Западные американские наблюдатели и эксперты были возмущены тем, что техника, которую так просил украинский лидер, не использовалась.

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Президента Украины Владимир Зеленский заявил о применении западных истребителей F-16. По его словам, военная техника была задействована при отражении ударов российских военных по энергетической инфраструктуре страны. «Удалось сбить 81 ракету, из них 11 крылатых ракет сбиты благодаря нашим F-16. Также россияне задействовали в этой атаке около 200 беспилотников», — заявил украинский лидер. О применении истребителей он написал в своем telegram-канале. Самолеты F-16 прибыли в страну еще в конце лета 2024 года. Однако украинская сторона не спешила задействовать их. Западные американские наблюдатели и эксперты были возмущены тем, что техника, которую так просил украинский лидер, не использовалась.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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