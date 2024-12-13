Минобороны заявило об ударе по Украине в ответ на атаку Таганрога

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ВС РФ нанесли массированный удар по критически важным объектам инфраструктуры Украины
ВС РФ нанесли массированный удар по критически важным объектам инфраструктуры Украины Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В среду, 11 декабря, с территории Украины был осуществлен ракетный удар по военному аэродрому в Таганроге, использовались западные ракеты ATACMS. В ответ на это ВС РФ в пятницу, 13 декабря, нанесли массированный удар по объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины.

«В ответ на применение американского дальнобойного оружия ВС РФ нанесен массированный удар... по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса», — сообщили в Минобороны России. Заявление опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.

Удар был осуществлен с использованием высокоточных средств поражения большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударных беспилотников. По данным министерства, цели удара были успешно достигнуты. Все объекты поражены.

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В среду, 11 декабря, с территории Украины был осуществлен ракетный удар по военному аэродрому в Таганроге, использовались западные ракеты ATACMS. В ответ на это ВС РФ в пятницу, 13 декабря, нанесли массированный удар по объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины. «В ответ на применение американского дальнобойного оружия ВС РФ нанесен массированный удар... по критически важным объектам топливной и энергетической инфраструктуры Украины, обеспечивающим работу военно-промышленного комплекса», — сообщили в Минобороны России. Заявление опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. Удар был осуществлен с использованием высокоточных средств поражения большой дальности воздушного и морского базирования, а также ударных беспилотников. По данным министерства, цели удара были успешно достигнуты. Все объекты поражены.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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