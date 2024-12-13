Военный эксперт Кнутов: сирийский опыт помог России выработать тактику для СВО

Опыт сирийской кампании довольно специфический, но пригодился в зоне проведения спецоперации на Украине. В частности, в зоне СВО используются малые мобильные тактические группы. Об этом URA.RU заявил военный эксперт, полковник в отставке Юрий Кнутов. По его словам, специфика боевых действий и условия в Сирии значительно отличались от ситуации на Украине, где противостоят силы НАТО с ультрасовременным вооружением и техникой.
«Опыт в Сирии достаточно специфический. В основном там действовали наши ВКС (воздушно-космические силы), они активно помогали сирийской армии и иранским подразделениям. Одновременно там же отрабатывалась, проходила модернизация техники, совершенствование, разработка новых тактических приемов. <...> Единственное, что было заимствовано обеими сторонами сирийского от опыта, это малые мобильные тактические группы», — отметил Кнутов во время беседы с URA.RU. Он уточнил, что опыт, полученный в Сирии, почти не применялся в ходе специальной военной операции из-за того, что вооружение, характер противостояния и сам противник совсем иные. В данном случае, Россия сталкивается преимущественно с силами стран НАТО.
Кнутов уточнил, что некоторые приемы, отработанные в сирийской кампании, оказались актуальные и в период СВО. Некоторые из них применяются и сегодня, пусть и в ограниченном виде на определенных участках фронта.
Как заявил Кнутов, многие из солдат, участвующих в специальной военной операции, удостоены звания Героя за выполнение боевых задач в Сирии. «Они востребованы сегодня в зоне СВО, эти люди, так как они в свое время получили боевой опыт <...> Они быстрее понимают тактические приемы, которые могут использовать украинские военнослужащие или наемники из западных стран», — заявил военный эксперт.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.