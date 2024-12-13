Военный эксперт Леонков: основу силы ВКС на СВО заложили в Сирии

Основа успехов военно-космических сил России (ВКС РФ) во время СВО была заложена во время военной кампании в Сирии. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился военный эксперт, редактор журнала «Арсенал Отечества» Алексей Леонков.
«Отработка взаимодействия штурмовой авиации, фронтовой бомбардировочной авиации и первые применения дальних бомбардировщиков (которые произошли в Сирии) — они заложили основу. У нас чисто учебная подготовка, которая существовала в войсках после 1991-го года, наконец-то получила практический опыт, и когда началась специальная военная операция, мы опирались на эти определенные навыки», — сказал Леонков.
Он также отметил, что российская авиация завоевала господство в воздухе над территорией Украины. Это произошло даже несмотря на интегрированную систему ПВО.
«Специальная военная операция выработала свои тактики, потому что противник на территории Украины выстроил интегрированную систему противовоздушной обороны, при которой уничтожение одного элемента, не обрушает систему целиком. И вот когда разгадали эту систему, смогли ее подавить, а потом и значительно уничтожить, действия ВКС стали более эффективными, и можно говорить о том, что в оперативно-тактической зоне у нашей авиации преимущество, она завоевала превосходство в воздухе», — добавил Леонков.
В период военной кампании в Сирии военно-космические силы РФ возглавил генерал Суровикин. Он был командующим группировкой войск РФ в регионе и внес существенный вклад в освобождение страны. Леонков подчеркнул, что успехи ВКС России в Сирии, а затем и СВО — это общий вклад генералов, которые принимали участие в разработке этой тактики.
«Вы знаете, там не только он (Суровикин — прим. URA.RU), там же действовали и другие генералы. Поэтому здесь, как говорится, общий вклад, каждый внес свою лепту в то, что происходило и происходит сейчас в зоне специальной военной операции», — добавил Леонков.
В 2015 году Россия начала операцию в Сирию на стороне правительственных сил. Целью военной операции обозначалась борьба с террористическими формированиями «Аль-Каиды» (запрещена в России, признана террористической), «Исламского государства» (запрещена в России, признана террористической) и «Джебхат ан-Нусра» (запрещена в России, признана террористической). К концу 2017 года ИГ был уничтожена, а ситуация в регионе стабилизировалось. В декабре 2024 года представитель Кремля Дмитрий Песков сообщал, что РФ выполнила свою миссию в Сирии.
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