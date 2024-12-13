Полковник Ходаренок: С-500 способна сбить новейшую ракету США «Темный орел»

14 декабря 2024 в 01:38 Размер текста - 17 +

Ракетные системы РФ С-500 смогут противостоять LRHW из США Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ Новейшая российская зенитная ракетная система С-500 «Триумфатор-М» способна эффективно противостоять гиперзвуковым ракетам, в том числе разработанному в США ракетному комплексу «Темный орел». Об этом заявил военный обозреватель, полковник Михаил Ходаренок. «Принятие на оснащение Вооруженных сил США боеспособного гиперзвукового оружия, безусловно, создает для армии и флота России новые угрозы. Есть основания полагать, что с гиперзвуковым оружием США справится перспективная зенитная ракетная система С-500 «Триумфатор-М», — цитирует Ходаренка « Газета.Ru ». Полковник Ходаренок также подчеркнул необходимость пересмотра и усиления системы предупреждения о ракетном нападении, а также противоракетной обороны критически важных объектов в России. Это актуально на фоне возрастающих вызовов в области военной безопасности и разработок нового поколения оружия. Как сообщало URA.RU ранее, в США на мысе Канаверал провели испытание гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), известного как «Темный орел». LRHW способен преодолевать расстояние до трех тысяч километров, развивая скорость свыше 6000 км/ч. По информации Центра анализа стратегий и технологий, первое летное испытание завершилось успешно. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Новейшая российская зенитная ракетная система С-500 «Триумфатор-М» способна эффективно противостоять гиперзвуковым ракетам, в том числе разработанному в США ракетному комплексу «Темный орел». Об этом заявил военный обозреватель, полковник Михаил Ходаренок. «Принятие на оснащение Вооруженных сил США боеспособного гиперзвукового оружия, безусловно, создает для армии и флота России новые угрозы. Есть основания полагать, что с гиперзвуковым оружием США справится перспективная зенитная ракетная система С-500 «Триумфатор-М», — цитирует Ходаренка «Газета.Ru». Полковник Ходаренок также подчеркнул необходимость пересмотра и усиления системы предупреждения о ракетном нападении, а также противоракетной обороны критически важных объектов в России. Это актуально на фоне возрастающих вызовов в области военной безопасности и разработок нового поколения оружия. Как сообщало URA.RU ранее, в США на мысе Канаверал провели испытание гиперзвукового ракетного комплекса средней дальности Long Range Hypersonic Weapon (LRHW), известного как «Темный орел». LRHW способен преодолевать расстояние до трех тысяч километров, развивая скорость свыше 6000 км/ч. По информации Центра анализа стратегий и технологий, первое летное испытание завершилось успешно.